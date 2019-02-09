Ông Nghi xin tiền vợ để đánh bạc nhưng bà không cho. Trong một phút tức giận, người đàn ông đã mua xăng về nhà tự thiêu.

Mới đây, tại xóm 6, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ việc người đàn ông tẩm xăng tự thiêu thu hút sự quan tâm của dư luận địa phương.

Cụ thể, vào lúc 16 giờ ngày 6/2 (tức mùng 2 Tết), ông Nguyễn Xuân Nghi (SN 1966, trú tại xóm 6, xã Nghĩa Tiến) tham gia đánh bạc và bị thua sạch tiền.

Vì muốn chơi tiếp, ông Nghi về nhà xin tiền vợ nhưng bà không cho. Trong một phút tức giận, người đàn ông 53 tuổi đã đi mua một bình xăng, trở về nhà đổ lên người rồi châm lửa tự thiêu trong phòng.

Xin tiền vợ để đánh bạc không được, người đàn ông 53 tuổi tẩm xăng tự thiêu dẫn đến bị bỏng nặng - Ảnh: Zing

Sự việc được con út ông Nghi phát hiện và hô hoán. Bà Quyền (vợ ông Nghi) đang làm việc phía ngoài lập tức chạy vào trong. Thấy chồng quằn quại trong chiếc chăn bông đang cháy, người phụ nữ bèn kéo chồng xuống nền nhà rồi lôi ra ngoài thềm, dùng nước lạnh dội lên người để dập lửa. Sau đó bà Quyền hô hoán mọi người cứu giúp. Do nhà sát đường quốc lộ 48, có 2 thanh niên nghe tiếng kêu cứu đã dừng xe máy, lao vào thềm nhà dập lửa và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc (thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) trong tình trạng bị bỏng nặng.

Ngày 8/2, Bệnh viện Đa khoa Tây Bắc cho biết ông Nghi đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần hồi phục. Theo các bác sĩ, nạn nhân bị bỏng chân tay, lưng, mặt, tình hình đang tiến triển khá tốt.

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