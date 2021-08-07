Netizen soi ra 'điều bất thường' trong lời giản thích của cô gái khoe đi vòng quanh Hà Nội nhờ 'thẻ đỏ quyền lực' của bố

Liên quan đến vụ con gái khoe 'thẻ đỏ quyền lực' của bố, cộng đồng mạng tiếp tục soi ra chi tiết bất hợp lý trong lời trần tình của cô gái.

Liên quan đến đoạn clip cô gái khoe đi khắp Hà Nội mùa giãn cách nhờ "thẻ đò quyền lực" của bố, qua quan sát, bên trên chiếc thẻ màu đỏ có ghi dòng chữ "Thẻ cán bộ" với logo Đoàn Thanh niên. Tuy nhiên, trao đổi trên Zing News, đại diện truyền thông Thành Đoàn TP. Hà Nội cho biết, cơ quan này có thẻ cán bộ nhưng không giống với thẻ trong video nói trên. Bên cạnh đó, chiều ngày 7/8, cô gái được cho là chủ nhân của đoạn video cũng đã lên tiếng giải thích trên trang cá nhân. Cụ thể bài đăng giải thích của cô gái có nội dung như sau: "Em chỉ đăng video chơi thôi ạ, chứ thật ra đấy là lúc trước có dịch thôi ạ. Bố mẹ em làm nông thôi mọi người ạ. Em xin lỗi vì đã khoe các thứ nhưng thật ra không phải như thế đâu ạ. Dịch này, em vẫn ở trong nhà em ạ. Mong mọi người bỏ qua cho em, em lỡ sai sót ạ".

Bài viết của cô gái - Ảnh: Chụp màn hình Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây, thế nhưng, cộng đồng mạng lại tiếp tục soi ra chi tiết "bất thường". Theo đó, nhiều người cho rằng cô gái đang cố chống chế khi bảo "bố mẹ em làm nông thôi ạ" và cô thực chất xuất thân từ một gia đình khá giả. Bởi lẽ trên mạng xã hội, netizen phát hiện đã có nhiều lần chủ thớt quay clip, chụp ảnh chung với xe ô tô của gia đình. Ngoài ra, cách ăn mặc, trang điểm, thậm chí là xăm mình của cô cũng được dân mạng tin rằng khó có thể là con nhà không có điều kiện. Dân mạng tung bằng chứng phản bác lời giải thích của cô con gái khoe thẻ đỏ quyền lực của bố - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc Tuy nhiên, tất cả sẽ chẳng nói lên điều gì nếu không chỉ trong clip Tik Tok, mà trong phần story trên Facebook. cô gái này cũng khoe việc ngồi ô tô đi loanh quanh Hà Nội. Cô nàng còn ghi cả thời gian lúc 5h45' sáng, phía trước là khung cảnh thành phố không một bóng người. Thời điểm thường ngày (trước khi có dịch), hiếm khi thấy Hà Nội yên tĩnh như vậy. Thêm vào đó, chiếc áo cô nàng đăng lên Facebook lại "vô tình" trùng khớp với clip ở TikTok. Nhiều netizen mạnh dạng dự đoán những gì cô nàng nói đều cần phải "xem lại" vì nếu đúng là được quay trước khi có dịch, lúc mọi người còn tự do đi lại thì sẽ chẳng cần chiếc thẻ đỏ quyền lực kia.

Tuy nhiên, tất cả những gì nói trên chỉ là suy đoán, không có bằng chứng và hiện tại chủ thớt cũng đã khóa trang cá nhân. Sự việc vẫn đang được nhiều người quan tâm.

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