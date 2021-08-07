Cái kết cho thanh niên chở bạn gái, quát thảo chiến sĩ công an: Người nhà phải lên phường đóng phạt và đón về

Liên quan đến vụ việc một thanh niên chở theo bạn gái, có thái độ quát tháo chiến sĩ công an khi ra đường lúc giãn cách xã hội, mới đây, danh tính và mức xử phạt đối với đối tượng đã được cơ quan chức năng địa phương thông báo.

Liên quan đến vụ thanh niên ra đường mùa giãn cách xã hội còn quát tháo cán bộ công an, theo Dân Trí, trưa ngày 7/8, ông Chu Xuân Sơn - Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, phường vừa ra quyết định xử phạt hành chính hơn 2 triệu đồng đối với H.B.L. (SN 2003, nam chính câu chuyện), về hành vi ra đường với lý do không cần thiết và dùng lời lẽ để xúc phạm, lăng mạ danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ.

Theo vị lãnh đạo này, sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 trưa ngày 6/8, tại chốt kiểm soát dịch tại phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam. Khi ấy, thanh niên này đã dùng xe máy chở bạn gái đến ngõ 42 phố Triều Khúc, thì bị lực lượng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân, chứng minh lý do ra đường. Tuy nhiên, L. chẵng những không chấp hành mà còn có những lời lẽ lớn tiếng thách thức cơ quan chức năng.



Nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, qua đoạn clip, có thể thấy chiếc xe L. chạy không cố BKS. Tại thời điểm ấy, người này cũng không đội mũ bảo hiểm cũng xuất trình giấy tờ xe. Lực lượng Công an phường Thanh Xuân Nam đã đưa thanh niên này về trụ sở để làm việc và lập biên bản.

Đưa tin cụ thể về số tiền phạt, theo Pháp luật và bạn đọc, thanh niên này bị phạt 1 triệu đồng lỗi ra ngoài không có lý do chính đáng trong thời gian giãn cách và 1,25 triệu đồng lỗi "Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ" theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP (tổng số tiền là 2,25 triệu đồng).

Bên cạnh đó, CA đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý đối với các lỗi không đội mũ bảo hiểm, xe không biển kiểm soát.

Ngoài ra, một lãnh đạo UBND phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cho biết nam thanh này hiện đang thuê trọ tại phường. Người nhà thanh niên này ở Hà Đông đã phải đến đóng phạt và đón về.

Kinh hoàng người phụ nữ bị chém nhiều nhát tại một nhà nghỉ ở Ninh Bình Một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông chém người phụ nữ tại một nhà nghỉ ở tỉnh Ninh Bình khiến nhiều người khiếp sợ, Cơ quan công địa phương đang tiến hành điều tra về sự việc.

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