Liên quan đến vụ thanh niên người Việt bị sát hại tại Nhật, Youtuber nổi tiếng Quỳnh Trần JP đã có những chia sẻ nói lên quan điểm của mình.

Những ngày gần đây, sự việc một thanh niên người Việt bị sát hại ở Nhật đã khiến dư luận dậy sóng. Được biết, sự việc xảy ra ở sông Dotonbori (thuộc khu Minami, TP. Osaka, Nhật Bản). Theo những đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, trước đó, nạn nhân còn uống rượu, trò chuyện với nghi phạm. Liên quan đến vụ việc, mới đây, Quỳnh Trần JP - một Youtuber người Việt sống tại Nhật khá nổi tiếng - đã có những chia sẻ cũng như đưa ra lời khuyên về những trường hợp ứng phó khi gặp những đối tượng côn đồ thế này.

Quỳnh Trần JP làm clip nói về chuyện thanh niên ở Nhật bị đẩy xuống sông gây xôn xao gần đây - Ảnh: Chụp màn hình Cụ thể, trong một video ăn uống gần đây của mình và bé Sa - con trai chị - Quỳnh Trần JP cho biết đã nhờ chồng là người Nhật đọc báo Nhật giúp nhằm nắm tình hình và tỏ ra rất phẫn nộ trước những gì nghi phạm làm với nạn nhân. Nữ Youtuber hy vọng cộng đồng Việt Nam ở Nhật cũng như các nước khác hãy bảo vệ bản thân của mình, hạn chế tụ tập rượu chè để xảy ra những chuyện không may, nhất là trong mùa dịch này. "Qua sự việc video đau lòng như trên, Quỳnh hi vọng các bạn Việt Nam ở Nhật cũng như những nước khác, hãy bảo vệ bản thân của mình. Đi làm hay đi học về đừng tụ tập chén chị chén anh, nó cũng chẳng giúp mình béo bổ hay giàu có gì hơn trong cái mùa dịch đang bùng phát này. Vì mình sẽ không kiểm soát được lời nói và hành động của mình lúc say" - Quỳnh Trần JP nói trong clip.

Ngoài ra, cô cũng bày tỏ sự tiếc thương, chia buồn cùng gia đình nạn nhân, mong gia đình vượt qua nỗi đau này và mong cho nạn nhân mau sớm siêu thoát. Hiện trường vụ việc - Ảnh: Cắt từ clip Được biết, trước đó, theo MBS News, nghi phạm bị bắt giữ là một người đàn ông 26 tuổi, tên là Cruz Cabrera Brian Alberto quốc tịch Dominica, hiện đang thất nghiệp. Vào đêm 2/8, Alberto bị tình nghi đã hành hung và giết hại nạn nhân người Việt ven kênh Dotonbori tại Ebashi ở Minami, Osaka.Nghi phạm và nạn nhân đã uống rượu với nhau trước khi sự việc diễn ra. Người này sau đó đã rời khỏi hiện trường. Ngày 3/8, một ngày sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát tìm thấy đối tượng tại một căn hộ ở Nishinari-ku, Osaka, và tiến hành tạm bắt giữ với tội danh vi phạm Luật Kiểm soát nhập cư và tị nạn. Trước sự thẩm vấn của cảnh sát, Alberto đã từ chối trả lời, nói rằng: "Tôi từ chối nói chuyện cho đến khi gặp luật sư." Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ án.

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