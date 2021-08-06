Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tuyến Quốc lộ 7A, đoạn qua địa phận xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An). Phần đầu chiếc xe bán tải trong vụ việc bị biến dạng, bẹp dúm hoàn toàn.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, khoảng 23h15 ngày 5/8, một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra tại tuyến Quốc lộ 7A, đoạn qua địa phận xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An). Theo đó, một chiếc xe bán tải di chuyển trên Quốc lộ 7A theo hướng thị trấn Con Cuông - huyện Đô Lương. Khi đến địa bàn xã Đỉnh Sơn, chiếc xe bất ngờ xảy ra va chạm trực diện với một xe tải chạy ngược chiều.

Chiếc xe bán tải đâm trực diện với xe tải khiến đầu xe nát bét - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nạn nhân bị kẹt bên trong - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Cú va chạm khiến khiến tài xế xe bán tải tử vong tại chỗ, 3 người khác đi cùng xe bị thương nặng. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Lực lượng cứu hộ dùng cưa sắt cắt cửa xe để đưa thi thể nạn nhân ra ngoài - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe bán tải bị biến dạng, bẹp dúm hoàn toàn nên lực lượng cứu hộ phải sử dụng các công cụ chuyên dụng để phá dỡ kết cấu, đưa thi thể tài xế ra ngoài và các nạn nhân mắc kẹt, bị thương nặng trong xe đi cấp cứu.

Hiện trường vu việc - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Được biết, chiếc xe bán tải nói trên đang chở 4 cán bộ y tế của huyện Kỳ Sơn. Trong vụ tai nạn, tài xế tử vong là ông Lương Văn S. Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Kỳ Sơn.

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