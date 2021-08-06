Quá khứ bất hảo của kẻ cầm đầu nhóm cướp xe máy của nữ lao công

Xã hội 06/08/2021 14:58

Liên quan đến sự việc nữ công nhân bị cướp xe máy trong đêm, cơ quan chức năng đã tạm giữ tổng cộng 6 đối tượng liên quan đến vụ việc.

Liên quan đến sự việc nữ công nhân gom rác bị cướp xe máy ngay trong đêm, ngày 5/8, cơ quan chức năng quận Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 6 đối tượng Lê Minh Khánh (SN 2002, trú tại quận Hai Bà Trưng), Bùi Quý Dương (SN 2003, trú tại quận Hoàng Mai), Trịnh Minh Hiếu (SN 2002, trú tại quận Thanh Xuân) và Trương Thiên Bình (SN 2003, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) về hành vi “Cướp tài sản”.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng xác định hai đối tượng khác là Nguyễn Huy Hoàng (SN 2000; trú tại Đống Đa, Hà Nội) và Lê Thùy Trang (SN 2004; trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) có hành vi “Không tố giác tội phạm”.

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Hai nghi phạm Khánh (trái) và Bình (phải) - Ảnh: Người Lao Động

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã bắt giữ 6 đối tượng. Khám xét nơi ở của các đối tượng và thu giữ nhiều tang vật. Nhóm đối tượng còn trẻ nhưng manh động, đây cũng là các đối tượng thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình, nghiện game, chơi bời.

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Nghi phạm Bùi Quý Dương (trái) và Trịnh Minh Hiếu - Ảnh: Dân Trí

Theo điều tra, được biết, Lê Minh Khánh là kẻ cầm đầu, dùng hung khí uy hiếp nạn nhân. Cơ quan công an xác định, Khánh không có chỗ ở cố định và từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai (Hà Nội) xử phạt 6 tháng tù giam và mới ra tù ngày 15/6/2021.

Đối với Hiếu, đối tượng này  không đủ điểm để thi tốt nghiệp THPT nên đã học trường bổ túc, rồi tiếp tục học nội trú ở một trường chuyên đào tạo võ thuật. Còn đối tượng Dương khi đang học lớp 10, nam thanh niên lấy lý do “học không vào” nên xin nghỉ học đi làm nhân viên phục vụ quán ăn. Sau đó, Dương lại học nghề pha chế đồ uống rồi quen Hiếu. Bùi Quý Dương sau khi bị bắt giữ tỏ ra hối hận khi tham gia vụ cướp tài sản của nữ lao công. 

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Nhóm đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, liên quan tới vụ việc, Người Lao Động đưa tin trước đó, rạng sáng 3/8, công nhân L.T.T., tổ môi trường Đại Mỗ, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Chi nhánh Cầu Diễn đi làm tại khu vực ngõ 223 - 252 khu vực Đại Mỗ (giữa 2 ngõ này có chốt chặn Covid-19) đã bất ngờ bị một nhóm đối tượng chặn đầu, cướp xe máy. Sau đó, nữ lao công đã trình báo sự việc với cơ quan công an.

Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại, trong lúc đi làm đêm, chị T. bị nhóm 4 thanh niên đi 2 xe máy chặn đường. Những người này lớn tiếng đe dọa, yêu cầu nữ lao công xuống xe, giao lại chìa khóa. Mặc dù nạn nhân khóc lóc van xin, nhóm cướp nổ máy xe rồi phóng đi.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

 

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Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tuyến Quốc lộ 7A, đoạn qua địa phận xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An). Phần đầu chiếc xe bán tải trong vụ việc bị biến dạng, bẹp dúm hoàn toàn.

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