Kinh hoàng người phụ nữ bị chém nhiều nhát tại một nhà nghỉ ở Ninh Bình

Xã hội 07/08/2021 13:29

Một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông chém người phụ nữ tại một nhà nghỉ ở tỉnh Ninh Bình khiến nhiều người khiếp sợ, Cơ quan công địa phương đang tiến hành điều tra về sự việc.

Theo Zing News, ngày 7/8, cơ quan công an tỉnh Ninh Bình đang tạm giữ một đối tượng để điều tra về về vụ án xảy ra tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 6/8, người đàn ông tấn công một phụ nữ tại sảnh tầng một nhà nghỉ Chiều Tím. 

Theo Đất Việt, hình ảnh từ camera giám sát của nhà nghỉ cho thấy người đàn ông chạy từ trong nhà nghỉ ra, tay cầm theo một vật nhọn được cho là dao rồi xảy ra ẩu đả với người phụ nữ. Người đàn ông kéo lê người phụ nữ dưới sàn và liên tục dùng vật nhọn trên chém người phụ nữ liên tục không thương tiếc.

chem nguoi phu nu
Hiện trường vụ án - Ảnh: Chụp màn hình

Đối phương trong lúc ấy cũng có chống trả, sau đó ngồi nhổm dậy đưa tay xin tha nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục xuống tay không thương tiếc. Đến khi nạn nhân đã bất tỉnh trên vũng máu, người đàn ông này đã vứt lại hung khí rồi bỏ đi ra khỏi nhà nghỉ. Lúc này, người dân đã chạy đến và đưa người phụ nữ đi cấp cứu. Được biết, người phụ nữ bị thương nặng nhưng không tử vong. 

Cũng theo Zing News, một chỉ huy Công an huyện Kim Sơn cho biết, ngay rạng sáng ngày 7/8, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm. Người này không hợp tác, khai lan man. Ban đầu, ông ta cho biết tên L.P., không có địa chỉ cư trú.

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