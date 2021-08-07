Vụ người phụ nữ bị chém túi bụi ở nhà nghỉ tại Ninh Bình: Nạn nhân có thai vài tháng, từng ôm ấp thể hiện tình cảm với nghi phạm ngoài đường?

Xã hội 07/08/2021 19:53

Liên quan tới sự việc một người phụ nữ bị chém túi bụi tại nhà nghỉ, mới đây, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình vừa cung cấp thêm một số thông tin về sự việc.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, chiều 7/8, Công an huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ người đàn ông trung niên chém túi bụi người tình tại một nhà nghỉ. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 6/8 tại nhà nghỉ Chiều Tím, thuộc thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn.

Ông Trần Đức Đại, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phát Diệm cho hay người phụ nữ bị chém và người đàn ông kia có quan hệ tình cảm. Nạn nhân hơn 30 tuổi, quê ở trong khu vực miền Tây, còn người đàn ông khoảng 40 tuổi, có bố người gốc Trung Quốc và mẹ người tỉnh Quảng Ninh.

"Nạn nhân bị chém nhiều vết, nặng nhất là vết dao ở cổ và tay, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội, chúng tôi chưa nắm được tình trạng sức khỏe thế nào.....chị ấy đang mang thai vài tháng" - ông Đại nói với Doanh nghiệp và Tiếp thị.

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Hiện trường gã đàn ông dùng hung khí chém nhiều nhát vào người phụ nữ - Ảnh: Cắt từ clip

Cũng theo vị lãnh đạo này, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, chưa có kết quả chính thức. Sau khi gây án, người đàn ông bình tĩnh cầm con dao ra mương nước rửa mang đi cất mới chạy trốn. Vài tiếng tiếp theo, công an bắt được đối tượng ở cánh đồng cách hiện trường khoảng 2 km.

Trước khi ra tay chém người tình của mình, nhiều người dân sống sát khu vực nhà nghỉ nói rằng, họ thường xuyên thấy cặp đôi di chuyển ngoài đường ôm nhau thể hiện tình cảm rất "mặn nồng".

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Đối tượng (cởi trần) bỏ chạy sau khi gây án - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc

Liên quan đến sự việc, theo báo Pháp luật và Bạn đọc, một vị lãnh đạo địa phương cho biết, người phụ nữ quê Cần Thơ, chỉ có một tờ giấy duy nhất về thời hạn cách ly ở Thái Nguyên đã hết vào hồi tháng 6/2021. 

"Cô gái này chỉ có một tờ giấy hết hạn cách ly, ngoài ra không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Có thể hai người này quen nhau trong khu cách ly, hồi tháng 6 đã hết hạn, sau đó tự cách ly ở đâu đó cũng đã hết 14 ngày tự cách ly thêm. Sau đó cách đây ít ngày cả hai về thuê trọ tại nhà nghỉ, do cô gái này quen một cô gái ở gần đây. Hiện vẫn đang làm rõ nguyên nhân gây án"- vị đại diện nói với Pháp luật và Bạn đọc.

Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc quần đen, áo sáng màu xông vào tấn công dã man một người phụ nữ bằng dao trong nhà nghỉ. Trong khi đó, người phụ nữ chỉ biết cố gắng dùng chân chống cự yếu ớt, đạp người đàn ông ra nhưng bất lực, người phụ nữ vẫn phải hứng chịu những nhát dao liên tiếp, nằm lê lết dưới sàn gạch, máu chảy rất nhiều.

Gần cuối đoạn clip, người phụ nữ đã đưa tay xin tha nhưng người đàn ông vẫn không dừng lại, cho đến khi người phụ nữ gục hẳn xuống sàn. Đáng nói, sau khi nạn nhân đã gục xuống trên vũng máu, người đàn ông này vẫn giữ thái độ bình thản, tìm chỗ bỏ lại hung khí (cạnh nhà nghỉ) rồi rời đi.

Hiện, sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

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