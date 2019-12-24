Nam thanh niên bị 'đá' phũ phàng trước thềm Noel vì nhắc mẹ người yêu 'gạt chân chống lên cô ơi'

Xã hội 24/12/2019 13:16

Câu chuyện nam thanh niên chia tay người yêu chỉ vì câu nói "gạt chân chống lên cô ơi" hiện đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Có muôn vàn lý do để các cặp đôi đường ai nấy đi, thế nhưng éo le như cặp đôi trong câu chuyện dưới đây thì chắc chỉ có 1-0-2 trên đời.

"Tao vừa chia tay người yêu chúng mày ạ, lý do là nhắc mẹ người yêu 'gạt chân chống lên cô ơi'. 

Quen nhau được 3 tháng, tao chưa đến nhà người yêu bao giờ. Hôm nay 23 sắp Noel tao rủ người yêu đi chơi và cô ấy đồng ý, bảo tao sang xin phép bố mẹ cô ý một câu. 

Khi đến cách nhà khoảng 800 mét thì thấy một bà đi xe không gạt chân chống nên tao nói lớn 'cô ơi gạt chân chống lên kìa'. Cứ tưởng hành động của mình sẽ khiến bà kia ấm lòng giữa mùa đông giá lạnh.

Nhưng không, bà bảo 'không phải việc nhà mày'. Ủa cái gì vậy đây là đâu tôi là ai? Đi thêm được 200 mét thì bà ấy ngã xe. Vì lý do gì thì chúng mày biết rồi đấy.

Tao không nhịn được cười, dừng xe nói 'nghiệp quật nhanh ghê, đã nhắc còn chửi cơ'. Xong tao xuống xe xem bà ấy có sao không thì có chị đỡ bà ý dậy. Xe bà ý vỡ miếng vỏ to đùng, tao đứng nhìn chẳng thèm nói gì.

Xong tao phóng đến nhà người yêu, em người yêu vừa đón đang định rót nước mời thì bà bị ngã xe lúc nãy tháo nón bảo hiểm đi vào nhà.

Còn gì đen hơn nữa không? Tao mặt đỏ tía tai cúi gằm. Bà ta không thèm nói gì đi thẳng lên tầng và gọi người yêu tao lên. Kết quả như nào thì chúng mày đọc tin nhắn là biết", bài đăng của nam thanh niên số nhọ.

chia tay nguoi yeu 1

chia tay nguoi yeu 2

chia tay nguoi yeu 3chia tay nguoi yeu 4

chia tay nguoi yeu 5chia tay nguoi yeu 6

chia tay nguoi yeu 7Nam thanh niên bị 'đá' phũ phàng trước thềm Noel vì nhắc mẹ người yêu 'gạt chân chống lên cô ơi' - Ảnh 8

chia tay nguoi yeu 9

chia tay nguoi yeu 10
Câu chuyện chia tay người yêu éo le nhất năm - Ảnh: FB

Câu chuyện gây bão mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số người đánh giá mẹ cô gái coi thường lòng tốt của người khác, số còn lại cho rằng nam thanh niên ăn nói với người lớn không đúng mực mới dẫn đến hậu quả như thế.

"Chia tay có phải vì lời nhắc nhở gạt chân chống đâu. Mà là thanh niên này hả hê khi bà cô ngã xe, còn mắng người ta nghiệp quật nữa chứ"; "Ngã xe đã đau thì chớ, còn bị cười cợt thì ai mà chả tức"; "Không ai thấy mẹ cô gái quá vô lý à?"; "Tôi thấy bà cô kia hành xử vừa mất lịch sự vừa thiếu văn hóa. Người ta nhắc không cảm ơn thì thôi còn mắng ngược lại"; "Cả hai bên đều sai, thôi thì coi như chúng ta không thuộc về nhau vậy"..., dân mạng bình luận.

Em bé với loạt biểu cảm siêu khó đỡ khiến dân mạng cười không nhặt được mồm

Em bé với loạt biểu cảm siêu khó đỡ khiến dân mạng cười không nhặt được mồm

Hình ảnh hài hước về em bé có biểu cảm gương mặt bá đạo khiến dân mạng không nhịn được cười, đồng thời thu hút hàng chục ngàn lượt bình luận và chia sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   câu chuyện gây bão hình ảnh hài hước câu chuyện dở khóc dở cười

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 57 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 2 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản