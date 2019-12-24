Nam thanh niên bị 'đá' phũ phàng trước thềm Noel vì nhắc mẹ người yêu 'gạt chân chống lên cô ơi'

"Tao vừa chia tay người yêu chúng mày ạ, lý do là nhắc mẹ người yêu 'gạt chân chống lên cô ơi'.

Có muôn vàn lý do để các cặp đôi đường ai nấy đi, thế nhưng éo le như cặp đôi trong câu chuyện dưới đây thì chắc chỉ có 1-0-2 trên đời.

Khi đến cách nhà khoảng 800 mét thì thấy một bà đi xe không gạt chân chống nên tao nói lớn 'cô ơi gạt chân chống lên kìa'. Cứ tưởng hành động của mình sẽ khiến bà kia ấm lòng giữa mùa đông giá lạnh.

Quen nhau được 3 tháng, tao chưa đến nhà người yêu bao giờ. Hôm nay 23 sắp Noel tao rủ người yêu đi chơi và cô ấy đồng ý, bảo tao sang xin phép bố mẹ cô ý một câu.

Nhưng không, bà bảo 'không phải việc nhà mày'. Ủa cái gì vậy đây là đâu tôi là ai? Đi thêm được 200 mét thì bà ấy ngã xe. Vì lý do gì thì chúng mày biết rồi đấy.

Tao không nhịn được cười, dừng xe nói 'nghiệp quật nhanh ghê, đã nhắc còn chửi cơ'. Xong tao xuống xe xem bà ấy có sao không thì có chị đỡ bà ý dậy. Xe bà ý vỡ miếng vỏ to đùng, tao đứng nhìn chẳng thèm nói gì.

Xong tao phóng đến nhà người yêu, em người yêu vừa đón đang định rót nước mời thì bà bị ngã xe lúc nãy tháo nón bảo hiểm đi vào nhà.

Còn gì đen hơn nữa không? Tao mặt đỏ tía tai cúi gằm. Bà ta không thèm nói gì đi thẳng lên tầng và gọi người yêu tao lên. Kết quả như nào thì chúng mày đọc tin nhắn là biết", bài đăng của nam thanh niên số nhọ.

Câu chuyện chia tay người yêu éo le nhất năm - Ảnh: FB

Câu chuyện gây bão mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số người đánh giá mẹ cô gái coi thường lòng tốt của người khác, số còn lại cho rằng nam thanh niên ăn nói với người lớn không đúng mực mới dẫn đến hậu quả như thế.

"Chia tay có phải vì lời nhắc nhở gạt chân chống đâu. Mà là thanh niên này hả hê khi bà cô ngã xe, còn mắng người ta nghiệp quật nữa chứ"; "Ngã xe đã đau thì chớ, còn bị cười cợt thì ai mà chả tức"; "Không ai thấy mẹ cô gái quá vô lý à?"; "Tôi thấy bà cô kia hành xử vừa mất lịch sự vừa thiếu văn hóa. Người ta nhắc không cảm ơn thì thôi còn mắng ngược lại"; "Cả hai bên đều sai, thôi thì coi như chúng ta không thuộc về nhau vậy"..., dân mạng bình luận.