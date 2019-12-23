Em bé với loạt biểu cảm siêu khó đỡ khiến dân mạng cười không nhặt được mồm

Hình ảnh hài hước về em bé có biểu cảm gương mặt bá đạo khiến dân mạng không nhịn được cười, đồng thời thu hút hàng chục ngàn lượt bình luận và chia sẻ.
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Trẻ em được ví như thiên thần nhỏ bởi những biểu cảm, hành động đáng yêu vượt xa trí tưởng tượng của người lớn. Mới đây cư dân mạng chia sẻ loạt ảnh ghi lại biểu cảm khó đỡ của một em bé khiến người xem không thể nhịn cười.
Được quấn trong chăn ấm, em bé thể hiện những nét mặt vô cùng đáng yêu: Khi thì chu mỏ làm duyên, lúc thì mở to mắt tỏ vẻ ngạc nhiên hoặc giả bộ dọa nạt người đối diện. Bá đạo hơn, em bé còn đưa tay lên miệng giả vờ như thì thầm điều gì đó bí mật lắm. Ai nấy đều cho rằng chỉ cần ngắm em bé thôi cũng đủ xua tan đi mọi mệt mỏi.
Hình ảnh hài hước gây bão mạng và thu hút hàng chục ngàn lượt chia sẻ cùng bình luận: "Đáng yêu xỉu luôn á trời"; "Ước gì sau này sinh được em bé đáng yêu như vậy"; "Ba mẹ nhìn con cả ngày cũng không chán"; "Nhìn già đời dễ sợ"; "Nhìn con vừa đáng yêu vừa tinh nghịch"; "Lớn lên chắc thành diễn viên hài quá"; "Mới nhỏ xíu đã thấy bá đạo rồi"; "Biểu cảm đa dạng thế này mà không làm diễn viên thì hơi phí đó nha"..., dân mạng bình luận.