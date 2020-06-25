Mượn sổ đỏ vợ chồng con trai để con gái xây nhà không được, mẹ chồng cùng cả họ xúm lại mắng nàng dâu ích kỷ

Chỉ vì vợ chồng con trai không cho mượn sổ đỏ vay tiền, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày càng tệ hơn. Thậm chí, bà mẹ còn cùng họ hàng chỉ trích nàng dâu của mình.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là một trong những vấn đề nan giải mà hầu như gia đình nào cũng gặp phải. Mới đây nhất, một cô vợ trẻ đã chia sẻ câu chuyện về mẹ chồng và gia đình chồng khiến dân mạng không khỏi bức xúc. Câu chuyện gây bão trên mạng xã hội của cô vợ trẻ: “Mình lấy chồng được 4 năm rồi. Ban đầu nhà chồng cũng chật nên ngăn đôi cái gian nhà trong thành 2 phòng, sinh hoạt cũng khá bất tiện. Thỉnh thoảng cũng xích mích với mẹ chồng rồi với em chồng. Chồng em cũng khó xử, an ủi em cố ở như vậy một thời gian. Hai vợ chồng em đều làm công nhân, làm ngày làm đêm cộng với tiền bố mẹ em cho nữa mới quyết định ra ở riêng.

Câu chuyện mẹ chồng nàng dâu gây bão mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình Vừa mới xây được cái nhà bé bé chưa lâu. Thì mẹ chồng em qua đòi mượn sổ đỏ để vay tiền mua nhà cho con gái. Bảo là 1 tuần nữa sẽ trả ngay nhưng em không chịu. Thế là họ hàng và mẹ chồng xúm vào nói vợ chồng em ích kỷ, sống chỉ biết nghĩ bản thân mà không biết nghĩ đến người khác. Bây giờ em phải làm sao đây ạ? Có phải em làm vậy là quá ích rồi không? Mọi người cho em xin tư vấn với ạ”. Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Ai nấy đều không khỏi bức xúc thay cho cô vợ trẻ. Hầu hết mọi người đều khuyên chị vợ đừng nên cho mượn vì có thể mất cả đất đai lẫn tình cảm gia đình.

Nhiều người khuyên cô vợ không nên cho mượn sổ đỏ ngôi nhà - Ảnh minh họa: Internet “Đừng dại mà cho mượn nhé, không khéo 2 vợ chồng lại phải gánh thêm một số nợ nữa, làm cả đời cũng trả không hết”, T.V khuyên cô vợ trẻ. “Không phải ích kỷ mà là sáng suốt đó bạn nhé. Tài sản của mình thì mình phải biết giữ, đừng nghe lời ai hết”, một bình luận của netizen. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít người cho rằng câu chuyện này được dàn dựng để câu like. Mặc dù chưa biết thực hư câu chuyện cũng như quyết định cuối cùng của người vợ, nhưng hiện tại đây vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội.

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