Bị gia đình chồng đối xử tệ bạc vì mất khả năng sinh con, cô vợ quyết tâm ‘bóc phốt’ mẹ chồng ngoại tình trước khi ly hôn

Xã hội 13/05/2020 15:20

Không chỉ lao đao vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, cô vợ còn phải xót xa chứng kiến cảnh chồng chung sống với một người phụ nữ khác. 

Từ trước đến nay, những câu chuyện về mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện một cô gái “bóc phốt” gia đình chồng nhận được sự đồng cảm của đông đảo dân mạng.

Theo đó, trong lúc mang thai, vì bị chồng đánh nên cô mất con, cũng mất luôn khả năng sinh sản. Sau đó không lâu, bà mẹ chồng đã nhanh chóng tìm cho con trai mình một người phụ nữ khác để sinh con. Vì nhà chồng bội bạc nên trước khi ly hôn, cô quyết định vạch mặt việc mẹ chồng ngoại tình để trả đũa.

“Mẹ chồng mọi người như thế nào, mẹ chồng mình tệ lắm, hay nói đạo lý nhưng lại sống không ra gì. Mình vừa trả đũa mẹ chồng 1 vố. Mình lấy chồng được 3 năm, 3 năm sống với mẹ chồng là những năm tồi tệ nhất đối với cuộc đời một người đàn bà 28 tuổi. Mẹ chồng mình soi mình từng tý, đúng hay sai cũng bị chửi, bị mắng.

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Câu chuyện mẹ chồng nàng dâu gây bão mạng xã hội nhiều giờ qua - Ảnh chụp màn hình

Năm đầu mình còn được chồng bênh vực, nhưng từ khi bị sảy thai và mất khả năng sinh con thì chồng bắt đầu thay đổi. Nó quên rằng chính nó là người đã đánh mình khi mình mang bầu được 4 tháng và cũng chính nó làm mình mất quyền làm mẹ. Đau đớn và tuyệt vọng, những tưởng cuộc sống sau này sẽ được chồng và nhà chồng yêu chiều hơn nhưng cuộc sống đúng là tràn ngập điều không biết trước.

Chồng mình nó cặp bồ với 1 con cùng làng, chính mẹ chồng là người mai mối. Mẹ chồng mình bảo, đàn bà không đẻ được thì phải hi sinh. Và nói trên trời dưới bể 1 đống đạo lý.

Nhưng người nói đạo lý là người sống chẳng ra gì, mẹ chồng mình ngoại tình. 1 tuần trước mình bắt gặp mẹ chồng vào nhà nghỉ với 1 người đàn ông nhìn trẻ hơn mấy tuổi. Mình nhanh tay chụp lại ngay để đề phòng có ngày binh biến.

Mấy ngày gần đây mẹ chồng và chồng mình hay dắt con bồ nhí về, vì nó đang mang bầu. Bà mẹ chồng hay nói ý kiểu bảo mình ly hôn đi. Mình biết ngày này sớm muộn cũng đến nên đã chuẩn bị tinh thần, xác định là ly hôn nhưng không thể dễ dàng như thế được.

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Trước khi ra đi, cô con dâu quyết định 'bóc phốt' mẹ chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay bố chồng mình ở nhà sau chuyến công tác 1 tháng, bố chồng làm xây dựng nên hay phải đi cả tháng trời. Tầm tối mẹ chồng lại gây sự chửi bới mình. Mình cay quá, mới lên phòng lấy ảnh chụp mẹ chồng vào nhà nghỉ hôm nọ và ném xuống cho bố chồng xem.

Bà mẹ chồng tái xanh mặt, bố chồng thì tức chửi ầm lên, thằng chồng thì im lặng không nói gì. Thấy thế mình mới bảo ‘mẹ ngoại tình, mẹ cắm sừng bố hay lắm, đúng là người đàn bà mẫu mực’.

Nói xong mình bắt xe ra nhà nghỉ mặc kệ nhà họ, chồng gọi điện từ tối mình không nghe, lại nhắn tin cho mình”.

Bài viết của người vợ nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Nhiều người tỏ ra đồng cảm với cách xử lý của cô vợ trẻ. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng lên tiếng chỉ trích cách sống bội bạc của gia đình người chồng, hy vọng cô gái sẽ sớm ngày tìm được hạnh phúc mới.

Mặc dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện hiện vẫn đang được cộng đồng mạng nhiệt tình chia sẻ, bình luận. 

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