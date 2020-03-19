Biết chồng ngoại tình, vợ rủ con trai cùng con dâu ra tay trừng trị, không ngờ nhận cái kết đắng

Xã hội 19/03/2020 15:15

Sau khi phát hiện chồng ngoại tình, người vợ rủ vợ chồng con trai đi đánh ghen. Chưa hết, nhóm người này còn lấy tài sản của nạn nhân.

Mới đây, Công an TP. Biên Hòa cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Lê Thị Thanh Loan (60 tuổi, ngụ quận 4, TP. HCM) về tội bắt giữ người trái pháp luật, cướp tài sản. Bên cạnh đó, đối tượng Trần Anh Quốc (34 tuổi, con trai bà Loan) và Nguyễn Thị Thảo Hiền (27 tuổi, vợ Quốc, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng bị khởi tố về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Theo thông tin trên Tổ quốc, vào tháng 1/2020 bà Loan phát hiện chồng ngoại tình với N.T.K.T (22 tuổi, ngụ Đồng Nai) nên nảy sinh ý định đánh ghen. Được biết chồng bà Loan là ông T.V.S (64 tuổi).

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Phát hiện chồng ngoại tình, bà Loan cùng vợ chồng con trai theo dõi, đánh ghen - Ảnh minh họa: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, vào khoảng 11 giờ ngày 24/2, biết tin chồng cùng bồ nhí đi chơi với nhau nên bà Loan đã rủ vợ chồng con trai đi đánh ghen. Sau khi nghe tin, Quốc chở vợ cùng 4 người khác đi cùng. 

Khi đến nơi, nhóm người này phát hiện ông S. và T. đi ô tô từ TP. HCM về Đồng Nai. Cả nhóm bám theo tới đoạn qua trạm thu phí cầu Đồng Nai thuộc tổ 1 KP. Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa thì ông S. xuống xe về công ty.

Lúc này, Quốc chạy lên chặn trước đầu ô tô chở T. Trong khi đó, những người còn lại mở cửa xe kéo T. ra ngoài rồi đánh đập tới tấp. Sau khi hành hung xong, bà Loan cùng những người còn lại đưa cô gái về giam giữ trong một căn nhà tại phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

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Nạn nhân bị đánh đập, cắt tóc - Ảnh minh họa: Internet

Trên đường đi, bà Loan lục lấy điện thoại của T. Khi về đến căn nhà tại Bình Dương, nhóm người bà Loan tiếp tục lao vào đánh đập, cắt tóc nạn nhân rồi dùng điện thoại quay lại. Chưa hết, bà Loan còn lục lấy 9 triệu đồng trong ví của T. Sau đó, họ còn bắt nạn nhân viết giấy cam kết không được tiếp tục qua lại với ông S. 

Đến ngày 25/2 vừa qua, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Vào ngày 5/3, bà Loan đã đến cơ quan công an đầu thú, giao lại số tài sản đã lấy của nạn nhân. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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