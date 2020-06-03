Mẹ chồng đòi ‘lương’ 5 triệu mới trông cháu đích tôn, hóa ra làm giá để đẩy cháu về ngoại: ‘Ngoại cũng ở gần, tội gì không tận dụng’

Xã hội 03/06/2020 10:06

Lại thêm một câu chuyện mẹ chồng nàng dâu khiến dân tình bức xúc. Chỉ vì không muốn trông cháu, người mẹ chồng đòi con dâu số tiền lớn để cô biết khó, đưa về nhà ngoại.

Từ trước đến nay, những câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là những bà mẹ trẻ. Mới đây, một người vợ trẻ đã lên mạng xã hội kể về mẹ chồng “cực phẩm” khiến ai nấy đều bức xúc thay.

Theo lời kể, vợ chồng chị làm công nhân. Vì phải đi làm nên hai vợ chồng nhờ bà nội chăm hộ cháu. Thế nhưng thay vì vui vẻ giúp đỡ con cháu, bà nội lại tìm cách đùn đẩy cho nhà ngoại.

Nguyên văn bài chia sẻ gây bão mạng xã hội nhiều giờ qua: “Vợ chồng mình làm công nhân ở khu công nghiệp, lương cả hai được 16 triệu/tháng, chịu khó tăng ca thì được thêm vài triệu.

Bọn mình ở chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng bán rau ngoài chợ, bố chồng có lương hưu. Ông bà tiết kiệm xây được căn nhà 2 tầng khang trang. So với hàng xóm xung quanh, gia đình có thu nhập ổn định, chi tiêu không phải quá khắt khe.

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Từ lúc về làm dâu, người vợ phải gánh vác hết chi tiêu của cả gia đình - Ảnh: Internet

 Từ ngày về làm dâu, mẹ chồng khoán trắng cho mình việc chi tiêu trong nhà. Bà nói thẳng, tiền chạy chợ hàng ngày chẳng đáng là bao, bà để làm sổ tiết kiệm dưỡng già, phòng khi đau ốm không phải phiền các con.

Bố chồng đưa mình mỗi tháng 1 triệu để đỡ tiền điện, nước. Tháng hè không đợi mình kêu ca, ông đưa thêm 500 nghìn nhưng mình khéo từ chối để ông không phải nghĩ ngợi.

Mình sinh con trai đầu lòng, ông bà nội rất vui mừng có cháu đích tôn.

Mình phải đi làm nên nhờ ông bà nội trông cháu. Chúng mình mong bà nghỉ bán rau ngoài chợ khoảng 1 năm. Như thế, vợ chồng mình sẽ đảm nhiệm hết việc chi tiêu ăn uống của cả nhà, mỗi tháng biếu ông bà 3 triệu, coi như bà vẫn có khoản tiết kiệm như lúc đi chợ. Vậy mà bà nội bảo, đưa 3 triệu là quá bèo bọt, không ghi nhận công sức của ông bà.

Bà nội nói, ở nhà trông cháu rất mệt mỏi và bí bách, bà muốn mỗi tháng đưa 5 triệu. Bà kể chuyện bà An lên thành phố trông trẻ thuê, được bao ăn uống đầy đủ, lương tháng 6 triệu mà chủ nhà còn biếu xén đủ thứ để lấy lòng. Nghe vậy mình chạnh lòng...

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Chuyện mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở, nhận được sự quan tâm của cư dân mạng - Ảnh minh họa: Internet

 Bà nội còn kể lể chuyện ngày xưa con 4 tháng đã đi gửi trẻ vậy mà các con đều lớn khôn hết. Bà chán cái cảnh 'trẻ trông con, già trông cháu' và chỉ thích đi chợ kiếm đồng ra đồng vào, gặp gỡ bạn chợ mỗi ngày.

Mình đành phải nhờ vả bà ngoại trông cháu. Mẹ mình đồng ý ngay mà không đòi hỏi bất cứ đồng tiền nào. Mẹ bảo, vợ chồng con vất vả, mẹ sẽ nghỉ làm một năm để hỗ trợ trông nom cháu.

Khi sắp đặt chuyện trông con êm xuôi, mình vô tình nghe được bà nội cu Tôm trò chuyện với bà hàng xóm bên cạnh.

Bà nói chẳng việc gì phải ôm cháu 1 năm, suốt ngày bỉm sữa, giường chiếu bẩn thỉu, đi khắp làng.

Bà phải nói vống lên, lấy công 5 triệu để con dâu mang cháu về bên ngoại. Từ xưa đến nay, 'cháu bà nội, tội bà ngoại', cứ thế mà làm. Bà ngoại thằng Tôm cũng gần đây, tội gì không tận dụng.

Mình nghe chuyện mà thấy vô cùng bức xúc. Bà tính toán chi li không muốn đỡ đần con cái lúc này thì sau bà ốm đau, mình cũng mặc kệ. Ngay tháng sau, mình sẽ nói ông bà đóng góp tiền ăn 2 triệu vì thực phẩm tăng giá.

Mọi người thấy mình cư xử vậy, bảo bố mẹ chồng đóng tiền ăn có đúng không?”.

Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội, nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Hầu hết mọi người vô cùng bức xúc trước thái độ của bà mẹ chồng. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng cô con dâu đừng nên vội tức giận, khiến tình cảm mẹ con rạn nứt, gia đình bất hòa.

Mặc dù hiện tại vẫn chưa biết thực hư câu chuyện cũng như cách giải quyết của chị vợ nhưng chủ đề này vẫn đang gây tranh cãi trên các diễn đàn.

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