Mẹ chồng tiết lộ nhiều điều bất ngờ về con dâu sát hại cháu nội 18 tháng tuổi: ‘Từ khi làm dâu, chưa từng về thăm hỏi tôi một lần'

Xã hội 15/05/2020 18:02

Bà nội của bé trai 18 tháng tuổi bị sát hại đã lên tiếng tiết lộ nhiều điều về cô con dâu của mình. Theo đó, từ khi làm dâu Hằng rất ít khi về thăm mẹ chồng và hay nói lời khó nghe với bà.

Nhiều ngày qua, thông tin bé trai 18 tháng tuổi bị sát hại nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Liên quan đến sự việc trên, vào ngày 12/5, cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1990, trú tại thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là bé N.Đ.K (sinh năm 2018, con của Hằng).

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Người mẹ sát hại con trai mới 18 tháng tuổi tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của bà Chu Thị Hoa (sinh năm 1964, trú thôn Tân Thượng, xã Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, bà nội nạn nhân) trên Gia đình và Xã hội, ngay sáng 11/5, bà đã nhận được điện thoại hàng xóm thông báo vụ việc. Về phần con dâu, bà Hoa kể: “Từ khi nó làm dâu, chưa bao giờ nó về thăm hỏi tôi dù chỉ một lần. Chuyện đó tôi bỏ qua vì cho rằng nó còn dại”. 

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Bà nội của bé trai 18 tháng tuổi bị sát hại tiết lộ nhiều thông tin bất ngờ về cô con dâu - Ảnh: Gia đình và Xã hội

Được biết, chồng bà Hoa mất sớm, bà một mình nuôi 3 người con trưởng thành. Năm 2010, bà vay mượn tiền cho anh Trần Quang Trung (sinh năm 1984) đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Tại đây, anh Trung kết hôn với Hằng. Trong suốt 8 năm về làm dâu, Hằng chưa bao giờ coi bà là mẹ. Mỗi khi Hằng đến nhà chơi, bà lại lo lắng vì sợ con dâu chửi và nói những câu khó nghe. Theo bà, từ trước đến giờ Hằng không có biểu hiện bệnh trầm cảm hay bệnh tật gì, khỏe mạnh như người bình thường.

Nói về việc cháu nội bị sát hại, bà Hoa cho hay ban đầu khi nghe tin cháu mất bà nghĩ cháu bị ốm rồi mất đột ngột. Thế nhưng sau đó, bà lại nhận được tin chính con dâu đã sát hại cháu mình. Bà hy vọng cơ quan chức năng sẽ xử lý thật nghiêm để đòi lại công bằng cho đứa cháu tội nghiệp. 

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Ngôi nhà xảy ra vụ việc đau lòng gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 7 giờ sáng 11/5, người dân thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ nghe tiếng Hằng kêu cứu. Khi mọi người đến nơi thì phát hiện bé K. đã tử vong trong phòng ngủ nên trình báo sự việc đến cơ quan công an. Ban đầu tại cơ quan điều tra, Hằng khai có người lạ mặt vào tấn công. Tuy nhiên, sau đó cơ quan chức năng đã thu thập được chứng cứ xác minh Hằng là hung thủ sát hại con.

Cháu bé 18 tháng tuổi tử vong bất thường: Bắt khẩn cấp người mẹ

Cháu bé 18 tháng tuổi tử vong bất thường: Bắt khẩn cấp người mẹ

Với những chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hằng để điều tra làm rõ về hành vi “giết người”.

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