Hà Tĩnh: Người dân bàng hoàng phát hiện cháu bé 18 tháng tuổi tử vong bất thường trong phòng ngủ

Xã hội 11/05/2020 15:11

Cơ quan công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh hiện đang điều tra, làm rõ về vụ việc cháu bé 18 tháng tuổi tử vong bất thường trong phòng ngủ.

Mới đây, Công an xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết người dân trên địa bàn vừa phát hiện một cháu bé tử vong bất thường trong phòng ngủ.

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Sáng nay, người dân thôn Trung Sơn bàng hoàng nghe tiếng chị Hằng cầu cứu. Khi vào trong mọi người phát hiện bé K. tử vong bất thường - Ảnh: Internet

Cụ thể, theo thông tin trên Báo Hà Tĩnh, vào khoảng 7 giờ sáng nay (11/5), người dân thôn Trung Sơn bàng hoàng nghe tiếng chị Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1990) cầu cứu. Khi mọi người đến nơi thì phát hiện bé N.Đ.K (18 tháng tuổi) tử vong trong phòng ngủ nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện Công an xã Cương Gián và Công an huyện Nghi Xuân đã phối hợp cùng nhau khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong.

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Ngôi nhà người dân phát hiện bé K. tử vong. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Được biết, bé K. là con thứ 3 của chị Hằng và anh Trần Quang Trung (sinh năm 1984). Vào thời điểm xảy ra sự việc, chị Hằng và các con đang nằm ngủ trong phòng, anh Trung hiện đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc.

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