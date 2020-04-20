Sau khi tụ tập uống rượu, người đàn ông lái xe gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến bé trai 6 tuổi tử vong.

Hôm nay (20/4), Công an huyện Lộc Bình (tỉnh Lạng Sơn) cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố đối tượng Hoàng Văn Hưng (sinh năm 1976, trú tại khu Lao Động, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo đó, Hưng đã uống rượu rồi lái xe, gây ra tai nạn thương tâm. Nạn nhân là bé V.T.K (6 tuổi). Cụ thể, vào tối 11/4, Hoàng Văn Hưng cùng với một số người dân địa phương tổ chức uống rượu chung mặc dù đang trong thời gian giãn cách xã hội để chống dịch Covid-19. Sau đó, đối tượng này lái xe ô tô chạy theo hướng Lộc Bình - Đình Lập.

Sau khi tụ tập ăn nhậu, Hưng gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến đứa trẻ 6 tuổi tử vong - Ảnh: Internet

Khi chạy đến Km23+920 trên quốc lộ 4B thuộc địa phận Khu Chộc Vằng, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình thì xe bất ngờ mất lái, lao thẳng vào cổng của một người dân ven đường, tông trúng đứa trẻ đang đứng chơi trước nhà. Vụ tai nạn giao thông khiến bé K. tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, đối tượng tiếp tục phóng xe bỏ đi thì tông trúng một chiếc ô tô khác đang đỗ bên đường khiến chiếc xe bị lật. Chỉ đến khi tông vào gốc cây ven đường thì xe mới dừng lại.

Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này. Vào thời điểm đó, tài xế không đủ tỉnh táo để làm việc với cơ quan công an, trong người có nồng độ cồn cao.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục hoàn tất thủ tục để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

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