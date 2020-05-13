Liên quan đến vụ bé 18 tháng tuổi tử vong trong phòng ngủ, cơ quan công an xác định nạn nhân bị mẹ đánh, đập đầu vào tường dẫn đến tử vong.

Nhiều giờ qua, thông tin bé 18 tháng tuổi tử vong bất thường trong phòng ngủ nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Theo Gia đình và Xã hội, tại cơ quan điều tra, N.T.H (sinh năm 1990, mẹ của nạn nhân) đã khai nhận chính mình là người đánh, đập đầu bé N.Đ.K (18 tháng tuổi) vào tường khiến con tử vong. Nguyên nhân ban đầu được cho là vì bực tức chuyện gia đình nên người mẹ nhẫn tâm sát hại con.

Mâu thuẫn gia đình, người mẹ đánh, đập đầu con 18 tháng tuổi khiến nạn nhân tử vong - Ảnh: Internet

Sau khi hay tin H. giết con, người dân địa phương vô cùng bàng hoàng vì từ trước đến nay, H. không có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, theo nguồn tin trên, hai bên nội ngoại thường xảy ra xích mích, H. cũng đang mâu thuẫn với chồng.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 7 giờ sáng 11/5, người dân thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ nghe tiếng H. kêu cứu. Khi mọi người đến nơi thì phát hiện bé K. đã tử vong trong phòng ngủ nên trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Vụ án mạng khiến người dân địa phương không khỏi bàng hoàng - Ảnh: Internet

Được biết, H. và chồng là có 3 đứa con, Đ.K là con thứ 3. Trước đó, vợ chồng H. đều làm việc tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, H. vừa về nước được 2 năm nay còn chồng vẫn tiếp tục ở Hàn Quốc làm việc. Vào thời điểm xảy ra sự việc, cả 3 con nhỏ đều nằm ngủ trong phòng cùng H.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hà Tĩnh: Người dân bàng hoàng phát hiện cháu bé 18 tháng tuổi tử vong bất thường trong phòng ngủ Cơ quan công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh hiện đang điều tra, làm rõ về vụ việc cháu bé 18 tháng tuổi tử vong bất thường trong phòng ngủ.

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