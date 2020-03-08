Con dâu tự đâm mình 7 nhát sau khi cãi nhau với mẹ chồng

Thế giới 08/03/2020 15:15

Sau khi cãi nhau với mẹ chồng, người phụ nữ này đã dùng dao tự đâm vào người mình 7 nhát. Nguyên nhân được cho là do tranh cãi việc nuôi con.

Từ trước đến nay, việc mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận không phải là chuyện hiếm thấy. Đã có không ít vụ việc đau lòng xảy ra khiến gia đình tan nát chỉ vì mâu thuẫn giữa 2 người phụ nữ. Mới đây, vụ việc một người phụ nữ Trung Quốc tự đâm mình nhiều nhát sau khi cãi nhau với mẹ chồng khiến dư luận nước này bàng hoàng.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ tối 1/3, công an tỉnh An Huy (Trung Quốc) nhận được tin báo từ bác sĩ về một trường hợp nghi bị bạo hành. Theo đó, sau khi thăm khám, bác sĩ thấy những vết thương này do bệnh nhân tự gây ra. Tuy nhiên, vì có đến 7 nhát dao nên bác sĩ gọi cho cảnh sát vì sợ nạn nhân bị bạo hành.

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Sau khi cãi nhau với mẹ chồng, người phụ nữ tự đâm mình 7 nhát - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, cơ quan công an đã nhanh chóng tiến hành làm việc với người nhà nạn nhân để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Được biết, người phụ nữ họ Đặng này sau khi kết hôn thì sống chung với bố mẹ chồng. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu khá căng thẳng. Đặc biệt vì cách dạy con khác nhau nên cả hai cãi nhau rất nhiều lần.

Vào buổi tối xảy ra sự việc, nhìn thấy con trai 6 tuổi nghịch ngợm, không chịu nghe lời, chị Đặng đã đánh con. Hành động này khiến bà mẹ chồng tức giận. Cả hai tranh cãi gay gắt.

Lúc này, mẹ chồng không ngừng mắng chửi, dùng lời lẽ cay nghiệt cho con dâu. Vì quá bức xúc nên chị Đặng đã dùng dao gọt trái cây tự đâm 7 nhát vào người.

Sau khi tỉnh lại, bệnh nhân đã thừa nhận với cảnh sát việc tự đâm mình bị thương.

"Mẹ chồng nhà người ta": Thấy con trai nằm hát karaoke để vợ bụng bầu vượt mặt giặt quần áo, bà liền hất tung chậu đồ ra sân rồi cảnh cáo kiểu "chất chơi" thế này

"Mẹ chồng nhà người ta": Thấy con trai nằm hát karaoke để vợ bụng bầu vượt mặt giặt quần áo, bà liền hất tung chậu đồ ra sân rồi cảnh cáo kiểu "chất chơi" thế này

"Đúng lúc mẹ chồng em đi chợ về, vào tới cửa nhìn con dâu bụng to vượt mặt ngồi hì hục vò quần áo bà tức đỏ mặt gọi con trai", nàng dâu chia sẻ.

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Từ khóa:   Trung Quốc mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn với mẹ chồng

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