Một tỉnh đã 'phủ' 100% liều tiêm vaccine Covid-19 mũi 1 cho người trên dân 18 tuổi

Sau một thời gian dài nỗ lực, đến nay tỉnh Bình Dương đã hoàn thành tiêm chủng cho tất cả bà con trên 18 tuổi.

Theo báo Lao động đưa tin, ngày 18/9, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đang triển khai kế hoạch tiêm vaccine mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi được tiêm.

Theo số liệu Cục thống kê tỉnh Bình Dương cung cấp, ước tính dân số cần tiêm khoảng 2,38 triệu người trong độ tuổi từ 18-65 tuổi, trên 65 tuổi là 65.123 người, ngoài ra còn có người nước ngoài và người lao động các tỉnh đang ở Bình Dương.

Tỉnh Bình Dương được cấp tổng cộng 2,11 triệu liều vaccine và tiêm gần hết số này nên cơ bản đã hoàn thành tiêm mũi 1 cho toàn dân. Tỉnh Bình Dương cần cấp bổ sung 2,7 triệu liều vaccine để triển khai tiêm mũi 1 cho những trường hợp còn sót và chuyển sang tiêm mũi 2 cho toàn toàn bộ người dân đã tiêm mũi 1.

Tỉnh Bình Dương được cấp tổng cộng 2,11 triệu liều vaccine và tiêm gần hết số này nên cơ bản đã hoàn thành tiêm mũi 1 cho toàn dân - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, theo thông tin của báo Pháp luật TP.HCM, ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, Sở y tế có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương lập danh sách học sinh từ 12 đến 18 tuổi, lên phương án để tiêm cho số trẻ em trong độ tuổi này. Tuy nhiên, danh sách trẻ em từ 12 đến 18 tuổi này chỉ chuẩn bị sẵn sàng, khi được cho phép sẽ tổ chức tiêm.

Hiện Bình Dương có khoảng 500.000 học sinh đang học trực tuyến, Sở GD&ĐT đang tính phương án học trực tiếp khi tình hình dịch bệnh được khống chế. Việc tiêm vaccine cho học sinh là cần thiết để đảm bảo an toàn cho các em.

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