Bình Dương: Nam thanh niên nghi khai báo gian dối để được tiêm 2 mũi vaccine Covid-19

Sau khi tiêm xong, người này còn "khoe" bức ảnh giấy xác nhận đã tiêm lên mạng xã hội.

Theo VOV đưa tin, sáng 15/9, lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết, đã yêu cầu Trạm Y tế phường Tân Phước Khánh xác minh, làm rõ việc một người đàn ông nghi khai báo gian dối để được tiêm mũi 2 vaccine Pfizer.

Trường hợp bị nghi ngờ khai báo không trung thực là ông N.V.K. (31 tuổi, ngụ phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên). Cụ thể, trước đó, ngày 5/8, người này đã được tiêm vaccine mũi 1 loại AstraZeneca và có giấy xác nhận của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên.

Tuy nhiên, đến ngày 14/9, người này lại tiếp tục đến điểm tiêm chủng khác do Trạm Y tế phường Tân Phước Khánh để tiêm tiếp mũi 1 loại Pfizer. Sau khi tiêm xong, người này còn "khoe" bức ảnh giấy xác nhận đã tiêm lên mạng xã hội.

Giấy tiêm vaccine được người đàn ông 'khoe' trên mạng xã hội - Ảnh: VOV

Trước sự việc trên, lãnh đạo Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên cho biết, trong quá trình tiêm, mỗi người chỉ được cấp 1 giấy xác nhận cho cả 2 mũi tiêm. Trường hợp ông N.V.K được cấp cả hai giấy xác nhận tiêm vaccine đều để là tiêm mũi 1 và ghi tạm trú ở 2 nơi nên có dấu hiệu người này đã khai báo gian dối để được tiêm. Hiện, trung tâm đang giao Trạm Y tế phường Tân Phước Khánh xác minh, làm rõ.

Cũng theo vị lãnh đạo cho biết, hiện, Trạm y tế phường Tân Phước Khánh đang tiêm mũi 1 vaccine Pfizer cho người già từ 60 tuổi trở lên, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, cho con bú. Nếu còn dư vaccine mới tiêm vét cho người chưa tiêm mũi 1 và chưa tiến hành tiêm mũi 2.

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu chấn chỉnh việc người dân đã tiêm vaccine nhưng chưa được cập nhật lên hệ thống Các đơn vị tiêm chủng ở TP.HCM phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu người đã được tiêm tại đơn vị chưa được cập nhập thông tin lên Hệ thống tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.

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