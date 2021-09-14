Sở Y tế TP.HCM yêu cầu chấn chỉnh việc người dân đã tiêm vaccine nhưng chưa được cập nhật lên hệ thống

Xã hội 14/09/2021 13:49

Các đơn vị tiêm chủng ở TP.HCM phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu người đã được tiêm tại đơn vị chưa được cập nhập thông tin lên Hệ thống tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19, gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân.

Theo báo Người Lao động đưa tin, Sở Y tế TP.HCM có công văn khẩn gửi các đơn vị trực thuộc, yêu cầu chấn chỉnh việc nhập dữ liệu người đã được tiêm chủng vào Hệ thống tiêm chủng vaccine Covid-19. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát và nhập liệu tất cả những người được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tại đơn vị nhưng chưa được cập nhật thông tin vào hệ thống.

Việc này đảm bảo đầy đủ dữ liệu, phục vụ việc việc đánh giá độ bao phủ tiêm chủng vắc-xin của người dân TP.HCM và cơ sở cấp giấy chứng nhận điện tử đã tiêm vắc-xin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thành phố trở lại sinh hoạt, lao động, học tập trong điều kiện bình thường mới.

Ngoài ra, Sở Y tế lưu ý đối với trường hợp đến tiêm mũi 2 tại đơn vị mà không có giấy xác nhận đã tiêm mũi 1 nhưng cung cấp được thông tin về việc đã tiêm mũi 1, đề nghị các đơn vị tạo điều kiện cho người dân, ghi nhận đầy đủ thông tin cả 2 mũi để cấp giấy xác nhận tiêm vắc-xin, đồng thời, cập nhật tất cả thông tin vào hệ thống.

"Các đơn vị phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu người đã được tiêm tại đơn vị chưa được cập nhật thông tin lên hệ thống, gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của người dân" – văn bản Sở Y tế nêu rõ.

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Nhiều người dân ở TP HCM đã được tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 nhưng vẫn chưa được cập nhập thông tin lên Hệ thống tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 - Ảnh: Người Lao động

Trước đó, ngày 5/9, Sở Y tế đã có văn bản yêu cầu đẩy nhanh tiến độ cập nhật dữ liệu lên hệ thống. Tuy nhiên đến nay, Sở Y tế ghi nhận nhiều đơn vị chưa nhập đầy đủ danh sách người được tiêm tại đơn vị mình vào hệ thống.

Hiện dữ liệu trên hệ thống do các đơn vị nhập thấp hơn rất nhiều so với số lượng mũi tiêm đã thực hiện và báo cáo vào phần mềm thống kê tiêm chủng của Sở Y tế. Ngoài ra, Sở Y tế còn ghi nhận nhiều phản ánh từ người dân về việc đã được tiêm vắc-xin nhưng chưa được cập nhật thông tin lên hệ thống.

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