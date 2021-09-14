Xôn xao thông tin bé gái 13 tuổi ở Cần Thơ được tiêm 2 mũi vaccine Covid-19 do 'nhờ vả' mối quan hệ?

Xã hội 14/09/2021 08:12

Ngày 13/9, trên mạng xã hội xôn xao thông tin bé gái P.K.T (13 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) dù chưa đủ tuổi theo quy định được tiêm ngừa vaccine Covid-19 nhưng vẫn hoàn thành 2 mũi tiêm vào các ngày 11/8 và 4/9.

Cụ thể, điểm tiêm in trên giấy xác nhận là Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt. Hình ảnh giấy xác nhận tiêm ngừa của bé gái này được đăng kèm hình ảnh tin nhắn, thể hiện việc bé được tiêm vaccine Pfizer, do “nhờ vả mối quan hệ” với tổ trưởng tổ tiêm ngừa ở địa phương.

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Giấy xác nhận tiêm vaccine ngừa Covid-19 của bé gái 13 tuổi - Ảnh: Kinh tế & đô thị

Trao đổi với Kinh tế và đô thị về thông tin này, ông Nguyễn Kim Hải – Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt khẳng định, không có chuyện “nhờ vả” mối quan hệ để được tiêm vaccine như thông tin nói trên. 

Ông Kim Hải cho biết, bé gái trên là cháu ruột của một nhân viên y tế (ở chung nhà từ nhỏ đến nay) của Trạm Y tế phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Ông giải thích: “Nhân viên y tế là tuyến đầu chống dịch nên người nhà được ưu tiên tiêm vaccine. Còn về độ tuổi của bé, Bộ Y tế đã có quyết định và hướng dẫn tạm thời về việc khám sàng lọc trước khi tiêm vaccine. Trường hợp được tiêm chủng được quy định trong độ tuổi tiêm chủng theo khuyến cáo trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất…”.

Ngoài ra, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt cũng cho biết thêm, ngoài trường hợp trên, cũng có thêm vài trường hợp chưa đủ 18 tuổi cũng được tiêm vaccine. Tất cả đều là người nhà của nhân viên y tế tuyến đầu phòng chống dịch.

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Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt - Ảnh minh họa: Internet

Ông Phạm Phú Trường Giang – Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Cần Thơ cho biết, hiện Bộ Y tế chưa có chủ trương tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, tùy từng loại vaccine mà nhà sản xuất có quy định có thể tiêm cho trẻ đủ 12 tuổi trở lên.

Còn việc triển khai tiêm như thế nào là trách nhiệm của địa phương. Sở Y tế đã phân bổ vaccine cho 10 điểm tiêm (gồm 9 quận/huyện và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật), các điểm này chịu trách nhiệm tiếp nhận vaccine và tổ chức tiêm cũng như đối tượng được tiêm theo chương trình tiêm chủng.

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