Bình Dương cho phép người dân đã tiêm vaccine mũi 1 trên 14 ngày được tham gia lưu thông

Ngày 9/ 9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương đã ký ban hành văn bản chỉ đạo các sở ban ngành, huyện, thị và thành phố về việc khôi phục các hoạt động kinh tế- xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Theo thông tin của báo Người Lao động, UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp khóa chặt vùng đỏ, điểm đỏ; mở rộng vùng xanh; thực hiện thần tốc xét nghiệm sàng lọc "bóc tách" F0 ra khỏi cộng đồng nhanh chóng. Những người chưa tiêm vắc - xin hay những người đã tiêm mũi 1 dưới 14 ngày sẽ không được ra đường. Đối tượng là người già, người có bệnh lý nền và trẻ em thì được khuyến cáo không tham gia lưu thông khi không cần thiết.

Người dân đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin sau 14 ngày được phép tham gia lưu thông. Người lao động cần có thêm giấy xác nhận làm việc tại doanh nghiệp để di chuyển từ nơi ở đến nơi sản xuất khi đi qua các chốt kiểm soát. Đặc biệt, chưa cho phép các trường hợp người và phương tiện từ vùng đỏ đi vào vùng xanh, ngoại trừ các đối tượng ưu tiên đã được quy định. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện, hướng dẫn và cung cấp thiết bị cho gia đình, khu phố, doanh nghiệp và nhà trọ tự xét nghiệm.

Trong quá trình xét nghiệm, nếu phát hiện F0, người dân phải đến ngay cơ sở y tế địa phương gần nhất để được chữa trị. Phối hợp với Sở Y tế từng bước triển khai việc cách ly F0 tại nhà với đối tượng và điều kiện phù hợp gắn với triển khai các "túi thuốc an sinh" cho F0. Người dân tiêm vắc-xin sau 14 ngày sẽ được phép ra đường - Ảnh: Người Lao động Các chốt kiểm soát liên huyện, đặc biệt là ranh giới giữa vùng xanh và vùng đỏ phải khóa chặt theo lộ trình thông tuyến. Đảm bảo thông suốt "luồng xanh" hàng hóa đi từ vùng đỏ, liên tỉnh đến các nhà máy và yêu cầu các doanh nghiệp, chính quyền địa phương thực hiện siết chặt bộ phận kiểm soát, tiếp nhận, kho bãi của từng doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiếp tục thực hiện đăng ký hoạt động theo mô hình "3 xanh" để phòng chống dịch trong tình hình mới. Với hộ kinh doanh, cửa hàng buôn bán thực phẩm, dịch vụ ăn uống, buôn bán hàng hóa phục vụ nhu cầu cho người dân, ngành lĩnh vực kinh doanh, chợ truyền thống…, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào các quy định và điều kiện thực tế của địa phương xem xét, quyết định nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. Giao Sở Y tế khẩn trương hướng dẫn các địa phương thành lập các trạm y tế lưu động với số lượng, trang thiết bị vật tư y tế và nhân viên phù hợp với quy mô dân cư và tình hình diễn biến dịch trên từng địa bàn các xã, phường, thị trấn, khu, cụm công nghiệp.

Ngày 8/9, Bình Dương ghi nhận 3.172 ca mắc Covid-19 mới, giảm 20% sau 24 giờ Từ 17h ngày 7/9 đến 17h ngày 8/9, Bình Dương ghi nhận 91 trường hợp nhiễm COVID-19 tại cơ sở y tế, 27 ca ở khu cách ly tạm thời cho người có kết quả test nhanh dương tính. Các F0 còn lại gồm 2.839 trường hợp trong khu phong tỏa và 215 người ở cộng đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-duong-cho-phep-nguoi-dan-da-tiem-vaccine-mui-1-tren-14-ngay-duoc-tham-gia-luu-thong-423507.html