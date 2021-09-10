Chị đẹp được tiêm vaccine nhờ 'xin ông anh' không phải là người thân của Phó chủ tịch phường

Ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cho biết, vụ việc liên quan đến cô gái khoe được tiêm vắc xin Pfizer nhờ 'xin ông anh' đã được thanh tra xác minh.

Trao đổi với Tiền Phong vào trưa 10/9, ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cho biết, vụ việc liên quan đến cô gái khoe được tiêm vaccine mũi 2 loại Pfizer là nhờ "xin ông anh" đã được thanh tra xác minh. Ông Ánh cho hay:

“Hiện tại, cán bộ phường thừa nhận đã đưa người ngoài, không phải người thân vô danh sách tiêm vaccine. Sau khi thanh tra gửi báo cáo chính thức, quận sẽ có kết quả xử lý cán bộ và sẽ thông tin đến báo chí”.

Đồng thời, ngày 9/9, cô gái được tiêm vaccine nhờ “xin ông anh” cũng đã đăng lời xin lỗi lên trang Facebook cá nhân. Cụ thể, cô gái này cho biết trước đó do khu vực quanh nhà phong toả do có ca nghi nhiễm COVID-19 nên rất sợ. Vì vậy, sau khi được tiêm vaccine, cô đã rất vui mừng và không kiềm được cảm xúc nên đã đăng bài viết "khoe" việc trên lên Facebook.

L.H đăng bài viết xin lỗi liên quan việc thông tin tiêm vaccine nhờ 'xin ông anh' trên trang cá nhân - Ảnh: Tiền Phong

Trước đó, ngày 6/9, báo Tiền Phong nhận được phản ánh của người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều về việc cô gái có tài khoản tên L.H chia sẻ lên trang cá nhân với nội dung “Đã đủ 2 mũi vững tâm” kèm theo đó là hình chụp Giấy xác nhận đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 với loại vắc xin Pfizer.

Bình luận của L.H khiến nhiều người dân tỏ ra bức xúc - Ảnh: Tiền Phong

Sau khi thông tin đăng tải, có nhiều người thắc mắc về việc tiêm vaccine thì L.H đã trả lời rằng “Da e xin ngta đó” và “Tui xin ông anh nè b”. Với nội dung trên, nhiều người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ tỏ ra bức xúc vì cho rằng cô gái này là người nhà của cán bộ nào đó nên được ưu tiên, như vậy không đảm bảo công bằng tiêm chủng đối với người dân.

Vụ chị đẹp ở Cần Thơ được tiêm vaccine mũi 2 nhờ 'xin ông anh': Làm rõ ai đưa danh sách, nhân thân của ai Chiều 8/9, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cho biết, đã yêu cầu UBND phường An Phú làm rõ ai là người đưa danh sách tiêm vaccine, cô gái này là người thân của ai và mối quan hệ nhân thân như thế nào.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-dep-duoc-tiem-vaccine-nho-xin-ong-anh-khong-phai-la-nguoi-than-cua-pho-chu-tich-phuong-423541.html