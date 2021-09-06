TP.HCM bác bỏ thông tin 'ai đã tiêm 2 mũi vaccine được trở lại hoạt động'

Xã hội 06/09/2021 08:27

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM khẳng định thành phố chưa đưa ra chủ trương “Ai tiêm 2 mũi vaccine sẽ được hoạt động sau ngày 6/9 hoặc 15/9”.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, chiều 5/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh.

Tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết hiện nay, trên mạng xã hội đang lan truyền một số thông tin như: Bắt đầu thực hiện sống chung với dịch COVID-19 kể từ ngày 15/9; mọi hoạt động sản xuất kinh doanh được hoạt động khi đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch; việc mở cửa được thực hiện có lộ trình tăng dần tỉ lệ 30% - 50% - 70%.

Hay các “loan tin”: Sở Công thương làm đầu mối để hướng dẫn công ty các hoạt động nguy cơ cao để giảm quy mô, hoặc không được hoạt động thời vụ; chuẩn hóa thông tin vaccine cho toàn bộ người dân; cấp chữ ký số cá nhân để thực hiện online; chuyển sang điều trị COVID-19 có thu phí…

Theo ông Phạm Đức Hải khẳng định những thông tin trên là những thông tin sai sự thật.

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Ông Phạm Đức Hải thông tin tại buổi họp báo - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Về thông tin “Ai tiêm 2 mũi vaccine sẽ được hoạt động sau ngày 6/9 hoặc 15/9”, ông Phạm Đức Hải cũng bác bỏ thông tin này và cho biết TP.HCM chưa đưa ra chủ trương này.

Theo ông Hải, sau khi kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, TP.HCM sẽ có kiểm soát cụ thể cho từng đối tượng được tham gia hoạt động. Ông Hải cho biết: “Hiện nay chưa có thông tin việc qui định cụ thể, kính mong bà con bình tĩnh chờ những qui định cụ thể từ UBND thành phố".

Liên quan đến một thông tin khác, ông Phạm Đức Hải cho biết, trong sáng nay, tại buổi làm việc của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên với Quận ủy - UBND quận 7, địa phương này đã trình một phương án thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Ông Phạm Đức Hải cho rằng đây chỉ là phương án dự kiến, UBND quận 7 đang xin ý kiến UBND TP.HCM. Sau khi UBND TP.HCM thống nhất chỉ đạo thì mới có quyết định chính thức.

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