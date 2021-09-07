Thực hư chuyện chị đẹp ở Cần Thơ khoe được tiêm vaccine Pfizer mũi 2 nhờ 'xin ông anh'?

Ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cho biết, đã xác minh sự việc một cô gái chia sẻ trên trang facebook cá nhân vừa được tiêm vaccine mũi 2 do “xin ông anh”.

Trao đổi với báo Tiền Phong, ngày 7/8, ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cho biết, đã xác minh vụ việc một cô gái chia sẻ bài viết trên trang Facebook cá nhân vừa được tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 2 (loại Pfizer) nhưng để lại dòng bình luận rằng do "xin ông anh”. Theo ông Nguyễn Ngọc Ánh cho biết, qua xác minh, cô gái trên tên L.T.C.H (26 tuổi, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Được biết, H. đã tiêm vắc xin mũi 1 vào ngày 11/8, mũi 2 vào ngày 6/9 tại đơn vị tiêm Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều.

Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều giải thích: “Trường hợp của H. không phải được tiêm do nhờ người quen, mà H. là em bạn dì ở sát nhà của Phó Chủ tịch UBND phường An Phú. Do đồng chí này trong lực lượng tuyến đầu đi truy vết, tiếp xúc trực tiếp với F0, F1. Vì vậy, quận có cho chủ trương ưu tiên tiêm cho người nhà của các đối tượng trực tiếp làm công tác truy vết trong cộng đồng để họ yên tâm làm nhiệm vụ và H. cũng có tên trong danh sách tiêm”. Dòng trạng thái kèm theo hình chụp giấy xác nhận tiêm chủng mà H. đã đăng tải - Ảnh: Tiền phong Cụ thể sự việc, trước đó, ngày 6/9, người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều đã phản ánh về việc một cô gái có tài khoản tên L.H đăng tải bài viết với nội dung “Đã đủ 2 mũi vững tâm” kèm theo hình chụp Giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 với loại vắc xin Pfizer – BioNTech.

Đáng chú ý, dưới phần bình luận bài viết, một tài khoản đã vào hỏi: “Này chích tư hả em?” hoặc “Sao tiêm được pfizer vậy bà?”. L.H đã không ngần ngại trả lời rằng “Dạ e xin người ta đó” và “Tui xin ông anh nè bạn”. Các bình luận của bạn bè thắc mắc về việc tiêm vaccine và câu trả lời của tác giả gây bức xúc trong dư luận xã hội - Ảnh: Tiền Phong Với nội dung trên, nhiều người tỏ ra bức xúc về việc cô gái này là người quen của cán bộ nào đó nên được ưu tiên tiêm trước, như vậy không đảm bảo tính công bằng tiêm chủng đối với người dân. Theo báo cáo của Sở Y tế TP. Cần Thơ, tính đến thời điểm hiện tại TP. Cần Thơ đã tổ chức tiêm vắc xin mũi 1 được 251.949 liều, mũi 2 là 34.789 liều; tổng cộng 286.738/262.167 liều được phân bổ, đạt 109%.

TP.HCM bác bỏ thông tin 'ai đã tiêm 2 mũi vaccine được trở lại hoạt động' Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM khẳng định thành phố chưa đưa ra chủ trương “Ai tiêm 2 mũi vaccine sẽ được hoạt động sau ngày 6/9 hoặc 15/9”.

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