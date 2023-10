Thực hư chuyện chị đẹp ở Cần Thơ khoe được tiêm vaccine Pfizer mũi 2 nhờ 'xin ông anh'?

Theo ông Nguyễn Ngọc Ánh cho biết, qua xác minh, cô gái trên tên L.T.C.H (26 tuổi, ngụ phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ). Được biết, H. đã tiêm vắc xin mũi 1 vào ngày 11/8, mũi 2 vào ngày 6/9 tại đơn vị tiêm Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều.

Trao đổi với báo Tiền Phong, ngày 7/8, ông Nguyễn Ngọc Ánh – Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cho biết, đã xác minh vụ việc một cô gái chia sẻ bài viết trên trang Facebook cá nhân vừa được tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 2 (loại Pfizer) nhưng để lại dòng bình luận rằng do "xin ông anh”.

Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều giải thích: “Trường hợp của H. không phải được tiêm do nhờ người quen, mà H. là em bạn dì ở sát nhà của Phó Chủ tịch UBND phường An Phú. Do đồng chí này trong lực lượng tuyến đầu đi truy vết, tiếp xúc trực tiếp với F0, F1. Vì vậy, quận có cho chủ trương ưu tiên tiêm cho người nhà của các đối tượng trực tiếp làm công tác truy vết trong cộng đồng để họ yên tâm làm nhiệm vụ và H. cũng có tên trong danh sách tiêm”.

Dòng trạng thái kèm theo hình chụp giấy xác nhận tiêm chủng mà H. đã đăng tải - Ảnh: Tiền phong

Cụ thể sự việc, trước đó, ngày 6/9, người dân trên địa bàn quận Ninh Kiều đã phản ánh về việc một cô gái có tài khoản tên L.H đăng tải bài viết với nội dung “Đã đủ 2 mũi vững tâm” kèm theo hình chụp Giấy xác nhận đã tiêm vaccine phòng COVID-19 với loại vắc xin Pfizer – BioNTech.