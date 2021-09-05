Đồng Nai: Gửi văn bản khẩn đề nghị Bộ Y tế cấp thêm 3 triệu liều vaccine phòng Coivd-19

Hiện nay số ca mắc mới trung bình mỗi ngày ở Đồng Nai khoảng 1.000 ca, đang đứng thứ 3 cả nước chỉ sau TP.HCM và Bình Dương.

Theo thông tin từ Vietnam Plus, ngày 5/9, Sở Y tế Đồng Nai cho biết, đơn vị đã có văn bản khẩn gửi Bộ Y tế đề nghị cấp them gần 3 triệu liều vaccine phòng Coivd-19 cho tỉnh.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, hiện nay, tình hình Covid-19 tại Đồng Nai đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt xuất hiện nhiều ổ dịch lớn tại các do mỗi ngày khoảng 1.000 ca, đứng thứ 3 cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Tỉnh Đồng Nai đã được Bộ Y tế cấp 8 đợt vaccine với 1.799.740 liều, hiện nay tỉnh đang thực hiện tiêm đợt 8 cho các đối tượng ưu tiên và người dân.

Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã có văn bản khẩn gửi Bộ Y tế đề nghị cấp thêm 3 triệu liều vaccine phòng Coivd-19 cho tỉnh. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, với dân số hiện có hơn 3,7 triệu người, trong đó có hơn 2,3 triệu người từ 18 tuổi trở lên, tỉnh Đồng Nai dự kiến cần tới hơn 4,7 triệu liều vaccine mới có thể đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Do đó, với số lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ như hiện nay, Đồng Nai vẫn chưa đủ để tiêm cho các đối tượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch và một số nhóm ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ và Quyết định số 3355 của Bộ Y tế.

Hiện toàn tỉnh có gần 1,2 triệu công nhân lao động và người dân đang rất cần được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine trong thời gian sớm nhất, giảm ca mắc, khống chế tốt dịch Covid-19, hạn chế các ca bệnh nặng và tử vong, Sở Y tế đề nghị Bộ Y tế xem xét, ưu tiên cấp bổ sung cho tỉnh Đồng Nai 2.968.878 liều vaccine, trong đó có hơn 1,5 triệu liều (Moderna, Sinopharm, Astrazeneca và Pfizer) để tiêm mũi 2 và gần 1,4 triệu liều vaccine bất kỳ để tiêm đủ 2 mũi.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, trong đợt dịch này, đến ngày 5/9, tỉnh đã ghi nhận 28.700 ca mắc. Trong đó có gần 12.100 bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện, 224 trường hợp tử vong.

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