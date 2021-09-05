Đồng Nai: Gửi văn bản khẩn đề nghị Bộ Y tế cấp thêm 3 triệu liều vaccine phòng Coivd-19

Xã hội 05/09/2021 10:20

Hiện nay số ca mắc mới trung bình mỗi ngày ở Đồng Nai khoảng 1.000 ca, đang đứng thứ 3 cả nước chỉ sau TP.HCM và Bình Dương.

Theo thông tin từ Vietnam Plus, ngày 5/9, Sở Y tế Đồng Nai cho biết, đơn vị đã có văn bản khẩn gửi Bộ Y tế đề nghị cấp them gần 3 triệu liều vaccine phòng Coivd-19 cho tỉnh.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, hiện nay, tình hình Covid-19 tại Đồng Nai đang diễn biến rất phức tạp, đặc biệt xuất hiện nhiều ổ dịch lớn tại các do mỗi ngày khoảng 1.000 ca, đứng thứ 3 cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. 

Tỉnh Đồng Nai đã được Bộ Y tế cấp 8 đợt vaccine với 1.799.740 liều, hiện nay tỉnh đang thực hiện tiêm đợt 8 cho các đối tượng ưu tiên và người dân.

Covid-19 1
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã có văn bản khẩn gửi Bộ Y tế đề nghị cấp thêm 3 triệu liều vaccine phòng Coivd-19 cho tỉnh. Ảnh: TTXVN

Tuy nhiên, với dân số hiện có hơn 3,7 triệu người, trong đó có hơn 2,3 triệu người từ 18 tuổi trở lên, tỉnh Đồng Nai dự kiến cần tới hơn 4,7 triệu liều vaccine mới có thể đáp ứng đủ nhu cầu của người dân.

Do đó, với số lượng vaccine được Bộ Y tế phân bổ như hiện nay, Đồng Nai vẫn chưa đủ để tiêm cho các đối tượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch và một số nhóm ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ và Quyết định số 3355 của Bộ Y tế.

Hiện toàn tỉnh có gần 1,2 triệu công nhân lao động và người dân đang rất cần được tiêm vaccine phòng Covid-19.

Ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, để tăng tỷ lệ bao phủ vaccine trong thời gian sớm nhất, giảm ca mắc, khống chế tốt dịch Covid-19, hạn chế các ca bệnh nặng và tử vong, Sở Y tế đề nghị Bộ Y tế xem xét, ưu tiên cấp bổ sung cho tỉnh Đồng Nai 2.968.878 liều vaccine, trong đó có hơn 1,5 triệu liều (Moderna, Sinopharm, Astrazeneca và Pfizer) để tiêm mũi 2 và gần 1,4 triệu liều vaccine bất kỳ để tiêm đủ 2 mũi.

Theo Sở Y tế Đồng Nai, trong đợt dịch này, đến ngày 5/9, tỉnh đã ghi nhận 28.700 ca mắc. Trong đó có gần 12.100 bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện, 224 trường hợp tử vong.

 

 

Công an Hà Nội chốt phương án cấp giấy đi đường, thẻ mua hàng trong vùng 1 bằng mã nhận diện QR

Công an Hà Nội chốt phương án cấp giấy đi đường, thẻ mua hàng trong vùng 1 bằng mã nhận diện QR

Công an TP. Hà Nội vừa chốt phương án về việc cấp giấy đi dường có mã nhận diện, thẻ đi mua hàng thiết yếu theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 trong Vùng 1.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 vaccine Đồng Nai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 2 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 3 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 4 giờ 27 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số