Công an Hà Nội chốt phương án cấp giấy đi đường, thẻ mua hàng trong vùng 1 bằng mã nhận diện QR

Thực hiện Thông báo kết luận số 480-TB/TU ngày 1/9, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 1-9-2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ; Chỉ thị số 20-CT/UBND ngày 3-9-2021, Công văn số 2893/UBND - TKBT ngày 1-9-2021 của UBND thành phố, Công an thành phố thông báo về đối tượng, trình tự thủ tục duyệt cấp giấy đi đường có nhận dạng, thẻ đi mua hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trong vùng 1 như sau:

Theo thông tin của báo Hà Nội mới, ngày 5/9, Công an TP. Hà Nội đã ra thông báo về đối tượng, trình tự thủ tục duyệt cấp giấy đi đường có nhận dạng, thẻ đi mua hàng thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trong vùng 1.

Thẩm quyền cấp: Do thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp theo đúng đối tượng quy định tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm 1: Các cơ quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác ngoại giao, bao gồm cán bộ, công chức, công vụ làm việc tại các cơ quan Đảng, nhà nước, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, chính trị xã hội đóng trên địa bàn thành phố (bao gồm cả các cơ quan trực thuộc và tương đương); các cơ quan tổ chức ngoại giao.

Nhóm 2: Các cơ quan tổ chức doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công ích thiết yếu.

Về đối tượng: Cán bộ công chức công vụ, công nhân viên, người lao động trực tiếp thực hiện các dịch vụ công ích thiết yếu.

Về thẩm quyền: Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố xem xét và cấp phép.

Về quy trình:

Bước 1: Cung cấp thông tin cho các cơ quan chủ quản, các sở ngành chức năng.

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực dịch vụ công thiết yếu; phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công ích thiết yếu cử một cán bộ đại diện cơ quan, đơn vị làm việc trực tiếp với các cơ quan chủ quản để cung cấp các thông tin, danh sách các cá nhân, người lao động, người điều khiển phương tiện mô tô, ô tô (theo biểu mẫu của Công an thành phố (Danh sách cá nhân - biểu mẫu số 03; danh sách người điều khiển mô tô, ô tô: mỗi loại lập riêng theo biểu mẫu số 02) để đề nghị xem xét cấp giấy đi đường có mã nhận diện.

Bước 2: Gửi danh sách đề nghị cấp giấy đi đường

Các cơ quan chủ quản tổng hợp danh sách cá nhân, người lao động, người điều khiển phương tiện mô tô, ô tô đề nghị cấp giấy đi đường của các cơ quan, tổ chức có nhu cầu kèm theo các biểu mẫu của Công an thành phố, gồm: Danh sách cá nhân - biểu mẫu số 03; Danh sách người điều khiển xe mô tô và ô tô - biểu mẫu số 02 gửi Phòng Cảnh sát giao thông (qua email đã xác thực trên hệ thống) để duyệt cấp mã đi đường có nhận diện.

Bước 3: Duyệt giấy đi đường

Căn cứ vào danh sách đề nghị của các cơ quan chủ quản, Phòng Cảnh sát giao thông duyệt, in và ký, đóng dấu đi đường (trừ giấy đi đường cấp cho phương tiện ô tô).

Bước 4: Cấp giấy đi đường

Đối với giấy đi đường có mã nhận diện của người điều khiển ô tô (không đóng dấu): Phòng Cảnh sát giao thông gửi tới các cơ quan chủ quản (qua email đã được hệ thống xác nhận). Các cơ quan chủ quản chuyển giấy đi đường có mã nhận diện cho các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan, cá nhân có nhu cầu đã được phê duyệt để tổ chức in, cấp giấy đi đường và sử dụng.

Đối với giấy đi đường có mã nhận diện (có ký đóng dấu) cho các cá nhân và người điều khiển mô tô: Phòng Cảnh sát giao thông gửi tới các cơ quan chủ quản để gửi trả cho các cơ quan tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã được phê duyệt.

Nhóm 3: Các cơ quan tổ chức trực tiếp thực hiện, tham gia công tác phòng chống dịch do thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp theo đúng đối tượng quy định tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm 4: Các cơ quan báo chí, truyền thông, giấy đi đường do Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm duyệt, cấp cho các đối tượng quy định tại Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhóm 5: Công dân được ra khỏi nhà trong các trường hợp sau:

Người dân đi mua lương thực, thực phẩm thuốc men do UBND xã phường, thị trấn duyệt, cấp theo đúng đối tượng quy định.

Người đi thực hiện các dịch vụ y tế bắt buộc (cấp cứu, khám chữa bệnh và mua thuốc định kỳ; đi tiêm vaccine và xét nghiệm Covid; người chăm sóc người bệnh và người xuất viện về): Chỉ cần có giấy tờ chứng minh kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh thư minh nhân.

Cá nhân đi sân bay theo vé, cá nhân đi đến cơ quan ngoại giao theo giấy hẹn của cơ quan ngoại giao; cá nhân đến toà theo giấy triệu tập của toà án chỉ cần có giấy tờ chứng minh kèm theo căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân và giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 trong vòng 72 giờ.

Nhóm 6: Các tổ chức cá nhân và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ, công vụ thiết yếu.

Về đối tượng: Các cá nhân, người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các trường hợp cấp thiết khác phục vụ thực hiện các hoạt động công vụ công ích thiết yếu.

Về thẩm quyền: Do công an cấp xã, phường, thị trấn cấp giấy.

Về quy trình:

Bước 1: Cung cấp thông tin

Thủ trưởng các đơn vị cử một cán bộ đại diện làm việc trực tiếp với công an xã, phường, thị trấn để cung cấp thông tin cần thiết theo quy định, cung cấp địa chỉ email và thực hiện việc xác thực email trên hệ thống với UBND, công an xã phường, thị trấn.

Bước 2: Gửi danh sách đề nghị cấp giấy đi đường

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức lập danh sách cán bộ, công chức, công vụ đề nghị cấp giấy đi đường theo biểu mẫu và gửi về UBND xã, phường, thị trấn qua địa chỉ email đã xác thực trên hệ thống.

Bước 3: Duyệt giấy đi đường

Trên cơ sở danh sách đề nghị của các cơ quan, tổ chức; căn cứ vào diện các đối tượng theo quy định, UBND các xã, phường, thị trấn duyệt danh sách cấp giấy đi đường và chuyển cho công an xã, phường, thị trấn cấp giấy đi đường có mã nhận diện ký và đóng dấu.

Bước 4: Cấp giấy đi đường

Công an xã, phường thị trấn trực tiếp gửi giấy đi đường có mã nhận diện tới các cơ quan, tổ chức theo địa chỉ đăng ký.

Công an thành phố đăng tải các biểu mẫu đăng ký trên Cổng thông tin điện tử thành phố; Cổng giao tiếp thành phố; Cổng thông tin điện tử Công an thành phố. Đề nghị cá nhân sau khi được cấp giấy đi đường chủ động khai báo y tế qua website: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trước khi ra đường, tham gia giao thông.

Mọi thắc mắc liên quan đề nghị liên hệ đến đường dây nóng của Công an thành phố: 069.2194.299