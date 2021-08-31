TP.HCM: Phát hiện hơn 2.000 trường hợp sử dụng giấy đi đường giả hòng qua mặt cơ quan chức năng

Xã hội 31/08/2021 21:17

Nhiều người dân tại TP.HCM khi ra ngoài trong thời điểm dịch này đã sử dụng giấy đi đường giả hòng qua mặt được lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ.

Theo VietNamNet, tình trạng người dân sử dụng giấy đi đường giả hoặc không đúng đối tượng được phép ra ngoài vừa được cảnh báo bởi Công an TP.HCM. Chỉ trong vòng từ 0h ngày 23/8 đến 6h sáng 31/8, lực lượng CSGT toàn TP đã tổng kiểm soát 360.350 trường hợp lưu thông trên đường và lập biên bản xử lý tới 2.028 trường hợp, tạm giữ 383 phương tiện các loại.

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Nhiều người dân ra đường với giấy đi đường giả đã bị xử lý nghiêm - Ảnh: VietNamNet

Phòng C08 thông tin, trong thời gian này, lực lượng chức năng đã phát hiện được nhiều trường hợp người dân sử dụng giấy đi đường giả hoặc sử dụng giấy đi đường không đúng nhóm đối tượng được phép lưu thông. Được biết, giai đoạn này toàn thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16 tăng cường của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 12 của Thành ủy.

Về việc xử lý những đối tượng này, Công an TP.HCM có các cách làm khác nhau. Những ai sử dụng giấy đi đường giả sẽ bị lập hồ sơ và chuyển giao cho cơ quan công an địa phương để mở rộng điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Với các trường hợp người dân dùng giấy đi đường không đúng với nhóm đối tượng được phép lưu thông, lực lượng chức năng sẽ lập biên bản xử lý theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, đồng thời thu hồi giấy đi đường đó.

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Từ khóa:   giấy đi đường Covid-19 TP.HCM Covid-19

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