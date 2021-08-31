Hà Nội thí điểm dùng flycam để giám sát người dân trong khu phong tỏa

Xã hội 31/08/2021 20:32

Một tuần qua, huyện Mê Linh đã thí điểm giám sát người dân trong khu phong tỏa ở thôn Lâm Hộ (xã Thanh Lâm) và thôn Phù Trì (xã Kim Hoa) bằng cách sử dụng flycam.

Theo Thanh Niên, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết một tuần qua nơi đây đã sử dụng flycam (thiết bị bay không người lái) để hỗ trợ cho việc giám sát người dân trong khu phong tỏa tại 2 thôn Lâm Hộ (xã Thanh Lâm) và thôn Phù Trì (xã Kim Hoa).

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Hà Nội đã thí điểm dùng flycam để giám sát người dân trong khu phong tỏa ở huyện Mê Linh được một tuần - Ảnh minh họa: Internet

Ông Tuấn đánh giá công tác thí điểm này đã giúp tiết kiệm được nhiều nhân lực và mang lại hiệu quả vô cùng tích cực.

"Từ hình ảnh ghi nhận, chúng tôi sẽ xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm. Trong một tuần qua, cơ bản người dân chấp hành tốt việc ở yên trong nhà" - Ông Tuấn nói vào chiều ngày 31/8.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết thêm, việc sử dụng flycam để giám sát tình hình trong các khu giãn cách xã hội là giải pháp mới nhất của địa phương sau khi lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đến kiểm tra về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện Mê Linh.

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Theo chủ tịch UBND huyện Mê Linh, việc dùng flycam mang lại những kết quả khả quan - Ảnh: Thanh niên

Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định rằng song song với việc sử dụng flycam, huyện Mê Linh vẫn sẽ duy trì lực lượng tuần tra như từ trước đến nay để có thể kiểm soát bao quát tất cả ngõ ngách, hẻm nhỏ nơi mà các phương tiện đi lại thường dùng khó có thể vào được và xử phạt các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch.

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