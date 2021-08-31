Hà Nội: Phát hiện hàng trăm hộp thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc, người bán không biết gì về kiến thức y dược

Người bị tịch thu hàng trăm hộp thuốc 'điều trị COVID-19' cho biết bản thân ông ta không hề có kiến thức về y dược nhưng vì muốn kiếm lời nên đã mua số lượng lớn thuốc về để bán.

Theo Tuổi Trẻ, chiều ngày 31/8, Đội 4 - Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP phối hợp cùng Đội quản lý thị trường số 6 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội), Công an TP.Hà Nội cho biết đã phát hiện hàng trăm hộp thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc tại một điểm tập kết, kinh doanh hàng hóa tại đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm.

Chủ cơ sở là ông T.V.A., 41 tuổi, thường trú tại tỉnh Hải Dương đã không thể giao ra được những giấy tờ chứng minh được nguồn gốc của lô thuốc trên cho lực lượng chức năng. Được biết, số thuốc bị thu giữ gồm 2 loại 40 viên/hộp và 10 viên/hộp, bao bì in 100% bằng tiếng nước ngoài.

Hàng trăm hộp thuốc thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc bị phát hiện - Ảnh: Công an cung cấp

Điều đáng nói, chủ cơ sở kinh doanh này khai nhận rằng bản thân không hề có chút kiến thức nào về y dược, dược phẩm. Ông A. cho biết lý do mình kinh doanh những loại thuốc "trôi nổi" này là vì muốn kiếm lời, ông thường mua thuốc được rao bán trên MXH rồi đăng lên mạng bán với giá gấp đôi. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ thuốc này để tiếp tục xác minh.

Lợi dụng tình hình dịch bệnh hiện nay của Việt Nam, nhiều cá nhân, tổ chức đã nhập lậu nhiều mặt hàng y tế không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, chưa qua kiểm định vào trong nước gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tiền bạc của người tiêu dùng, trung tá Nguyễn Thành Trung - phó đội trưởng Đội 4 - Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an TP.Hà Nội cho biết.

Trung tá Nguyễn Thành Trung nói thêm, vì để qua mắt được lực lượng chức năng, các đối tượng này thường dùng các địa điểm đang xây dựng hoặc những nơi có địa hình đi lại khó khăn, các hẻm nhỏ để cất giấu, tàng trữ hàng hóa, sau đó chúng đăng tin rao bán trên MXH.

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