TPHCM: Sẽ tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 cho giáo viên, nhà quản lý giáo dục trước ngày 20/11

Xã hội 05/09/2021 13:05

Đã có khoảng 80% giáo viên ở TP.HCM đã được tiêm mũi 1 vaccine ngừa Covd-19. Hiện tại, thành phố đã có kế hoạch tiêm đủ 2 mũi cho toàn bộ giáo viên, nhà quản lý giáo dục trước ngày 20/11.

Theo thông tin từ Zing News, sáng 5/9, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được cho phép tổ chức lễ khai giảng năm học mới, đại diện cho toàn bộ trường trên địa bàn TP.HCM. Một số giáo viên, học sinh của trường được tham dự trực tiếp, còn lại theo dõi trực tuyến. Lễ khai giảng được tường thuật trực tiếp trên kênh HTV.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT dự lễ khai giảng. Lễ khai giảng đã dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ những người mất vì Covid-19.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, chia sẻ cảm xúc với hơn 80.000 giáo viên cùng khoảng 1,7 triệu học sinh thành phố khi bước vào năm học mới mà không có lễ khai giảng, không cờ hoa, lễ hội. Thầy trò, bạn bè không được tay bắt, mặt mừng.

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Lễ khai giảng ở trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Ban tổ chức đã dành 1 phút mặc niệm cho người đã mất vì đại dịch Covid-19. Ảnh: Zing News

Thành phố đang trải qua những ngày khó khăn khi đối mặt dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ba tháng qua, việc thực hiện giãn cách xã hội như một biện pháp tất yếu để khống chế dịch bệnh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mặt của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục.

"Cuộc sống lúc nào cũng đặt ra những thử thách để con người vượt qua và đi tới. Thành phố chúng ta đang đối diện với thử thách lớn lao nhất kể từ ngày đất nước được hòa bình, thống nhất. Thế nhưng, giữa muôn vàn khó khăn, chúng ta vẫn không chùn bước và không đánh mất niềm tin", ông Mãi nói.

Chủ tịch UBND TP.HCM kêu gọi tập thể sư phạm của từng ngôi trường, từng thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, sự năng động, sáng tạo kiên trì cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi thầy giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, từ đó xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trên toàn thành phố.

Dịch covid-19 lan rộng khiến học sinh thành phố chưa thể đến trường nhưng không thể ngăn chặn các em trau dồi phẩm chất, đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống và chinh phục kho tàng tri thức.

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Ông Phan Văn Mai đánh trống khai giảng chào mừng năm học mới. Ảnh: HTV9

"Từ hôm nay, các em tiếp cận việc học qua Internet, truyền hình, ban đầu, sẽ có ít nhiều khó khăn, hạn chế, bỡ ngỡ. Mong các em hiểu rằng trong giai đoạn này, biết bao người dân của thành phố, trong đó có người thân của các em, cũng gặp nhiều khó khăn, và phải thích nghi với cuộc sống đang thay đổi.

Trước mắt, các em hãy tự chăm sóc, bảo vệ mình bằng nguyên tắc 5K để làm yên lòng cha mẹ. Sau đó, các em có thể quan tâm người thân, bạn bè, đồng cảm với những khó khăn, mất mát của đồng bào", ông Mãi nhắn nhủ đến các em học sinh.

Ông Mãi khẳng định trong hoàn cảnh thành phố còn ngổn ngang nỗi lo nhưng Đảng bộ và nhân dân đồng hành với ngành giáo dục và luôn xem tiến bộ của giáo dục là tiêu chí của sự phát triển.

Trong kế hoạch sắp tới, thành phố sẽ tổ chức tiêm đủ hai mũi vaccine cho tất cả cán bộ quản lý, nhà giáo nhân viên trường học trước ngày 20/11 năm nay. Đồng thời, thành phố sẽ đề xuất Bộ Y tế tiêm vaccine cho các em ở độ tuổi 12 đến 18.

Khi khống chế cơ bản được dịch bệnh, học sinh từ tiểu học đến trung học trở lại trường theo lộ trình thích hợp, trước mắt là ở các quận, huyện đã kiểm soát được dịch bệnh với điều kiện sắp xếp phòng học và lịch học hợp lý, cũng như tuân thủ nguyên tắc 5K.

Thành phố chủ trương hỗ trợ 100% học phí học kỳ một cho khối mầm non và phổ thông công lập và ngoài công lập, đồng thời kêu gọi các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không tăng học phí và miễn, giảm học phí cho học sinh khó khăn.

Thứ trưởng Bộ Y tế gửi thư kêu gọi người dân sống tại TP.HCM tự test Covid-19 tại nhà

Thứ trưởng Bộ Y tế gửi thư kêu gọi người dân sống tại TP.HCM tự test Covid-19 tại nhà

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại TP.HCM đã gửi thư ngỏ tới toàn bộ người dân sống tại TP.HCM tự test nhanh Covid-19 tại nhà.

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