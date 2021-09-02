Sở Y tế TP.HCM đang chủ trương huy động, mời gọi các F0 đã chữa khỏi bệnh tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ VTC News, ngày 2/9, tại cuộc họp báo về công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố đang huy động, tuyển dụng và trả lương cho F0 đã khỏi bệnh tham gia vào các công tác chăm sóc người mắc Covid-19 đang điều trị.

Theo ông Nam, sau khi được điều trị ổn định, các F0 thường sẽ có nồng độ kháng thể, miễn nhiễm tạm thời với virus SAR-CoV-2. Do đó, lực lượng này có thể tham gia cùng thành phố trong công tác phòng, chống dịch.

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam cho biết sẽ mời các bệnh nhân đã khỏi bệnh tham gia chống dịch có trả lương. Ảnh: VTC News

Theo thống kê của Sở Y tế, tính đến 18h ngày 1/9/2021, có 227.129 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, gồm 226.681 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 448 trường hợp nhập cảnh.

Hiện TP.HCM đang điều trị 41.040 bệnh nhân, trong đó có 2.890 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.749 bệnh nhân nặng đang thở máy và 19 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Về chiến dịch tiêm chủng, tổng số mũi vaccine đã triển khai tiêm đến ngày 1/9 là 6.225.960, trong đó tổng số mũi 1 là 5.894.452, mũi 2 là 350.584. Số người được tiêm trên 65 tuổi, người có bệnh nền là 685.694.

Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải thông tin về lưu lượng phương tiện giao thông trong cuộc họp. Ảnh: VTC News

Cũng tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở GTVT Bùi Hoà An cho biết thống kê từ ngày 25/8 đến 1/9, lưu lượng phương tiện giao thông giảm trung bình từ 83 - 85% so với trước. Cụ thể, trong khung giờ từ 6 giờ – 18 giờ giảm 83%, từ 18 giờ – 6 giờ ngày sau giảm hơn 90%.

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