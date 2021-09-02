Lực lượng chức năng TP.Hà Nội phát hiện, thành lập hồ sơ tham mưu các cấp chính quyền xử phạt 1.542 trường hợp đã có hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố.

Theo thông tin từ Kinh tế & Đô thị, ngày 2/9,Sở Chỉ huy công tác phòng, chống dịch Covid-19 Công an Thành phố thông báo kết quả công tác phòng chống dịch Covid trên địa bàn Thành phố (từ 11 giờ ngày 1/9/2021 đến 11 giờ ngày 2/9/2021) như sau: Công an TP.Hà Nội duy trì 23 chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố, Lực Lượng chức năng kiểm soát 11.738 lượt phương tiện (trong đó 31 lượt phương tiện vận tải hành khách) với 14.448 lượt người qua chốt, yêu cầu 2.334 lượt phương tiện quay đầu (trong đó: 1.505 lượt không vào thành phố, 829 lượt không ra ngoài Thành phố). Phát hiện, xử phạt hành chính 52 trường hợp (trong đó có 50 trường hợp lỗi ra ngoài không có lý do chính đáng, 2 trường hợp khác).

Lực lượng chức năng TP.Hà Nội đã xử phạt hành chính hơn 1.500 trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Ảnh: Kinh tế & Đô thị Kết quả 12 tổ Cơ động mạnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các vi phạm pháp luật khác: Kiểm soát 18.163 lượt người, trong đó phát hiện, xử lý vi phạm hành chính 151 trường hợp (79 trường hợp không có giấy đi đường, 72 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng).

Về kết quả xử lý vi phạm phòng, chống dịch Covid-19: Các lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt 1.542 trường hợp có hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch, trong đó: Không đeo khẩu trang nơi công cộng: 22 trường hợp; cơ sở vi phạm: 3 trường hợp; hành vi vi phạm khác: 1.517 trường hợp (không thực hiện biện pháp cách ly; tập trung đông người; ra khỏi nhà khi không cần thiết; đeo khẩu trang không đúng quy cách...). Súng hơi và đạn hình nấm được Lực lương chức năng thu giữ. Ảnh: Kinh tế & Đô thị Đáng chú ý, hồi 19 giờ 45 phút ngày 1/9/2021, Tổ tuần tra kiểm soát của Công an huyện Thạch Thất, làm nhiệm vụ tại đường Tỉnh lộ 419 thuộc địa phận Thôn Mục Uyên 2, xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, đã phát hiện 3 trường hợp: Nguyễn Duy T sinh năm 1990, Nguyễn Tất H sinh năm 1975, Hoàng Văn T sinh năm 1975 cùng ở thôn Mục Uyên 1, xã Tân Xã, điều khiển xe mô tô (biển kiểm soát 29E2-001.02), ra đường không có lý do chính đáng. Qua kiểm tra, 3 người cho biết là đi bắn chim. Kiểm tra cốp xe, lực lượng chức năng phát hiện 1 khẩu súng hơi và 51 viên đạn chì hình nấm. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao người và tang vật cho công an xã Tân Xã tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

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