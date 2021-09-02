Đưa tin bịa đặt 'chính quyền bỏ đói dân', một người phụ nữ ở TP.HCM bị xử phạt kịch khung

Sau khi đăng tải thông tin xuyên tạc lên trang Facebook về việc chính quyền không cho người dân nhận các cứu trợ và không chăm lo đời sống người dân trong khu phong tỏa, đối tượng đã bị xử phạt 5 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, ngày 2/9, công an TP đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TP quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng với bà Nguyễn Thị Thùy Dương, 31 tuổi, sống tại TP.Thủ Đức về hành vi đưa tin bịa đặt, sai sự thật theo mục d, Khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Nguyễn Thị Thùy Dương tại cơ quan Công an đã thừa nhận hành vi của mình. Ảnh: Công an TP.HCM

Cụ thể, ngày 22/7, Nguyễn Thị Thùy Dương đã sử dụng tài khoản facebook có tên "Nguyễn Thùy Dương (Dương Dịu Dàng)" đăng đoạn video có nội dung sai sự thật phê phán chính quyền phường Bình Trưng Đông, TP.Thủ Đức bỏ đói, không cho người dân nhận cứu trợ và thiếu chăm lo đời sống cho người dân trong các khu phong tỏa.

Vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng TP.HCM đã xác định thông tin mà bà Dương đăng tải là không đúng sự thật. Sau đó, Công an đã mời Dương đến trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Dương thừa nhận hành vi đăng tải thông tin trên chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật và cam kết gỡ bỏ bài viết trên.

Hiện nay, chính quyền TP.HCM đang nỗ lực cùng Chính phủ thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, chăm lo cho người dân, nhanh chóng ổn định tình hình, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường mới.

Đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thông tin bịa đặt, sai sự thật, không chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng.

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