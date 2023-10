Bị yêu cầu lên phường vì ra đường lúc giãn cách, cô gái đòi về nhà thay đồ vì: 'Em không mặc nội y'

Một cô gái ra đường không có lý do chính đáng lúc giãn cách xã hội. Dù không có lý do chính đáng nhưng nhưng thái độ của cô gái cũng làm nhiều người câm nín.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái đối đáp với các chiến sĩ công an gây xôn xao dư luận. Theo đó, cô gái được mời về đồn làm việc vì ra đường không có lý do chính đáng. Trong clip, dù không có lý do chính đáng nhưng nhưng thái độ của cô gái cũng làm nhiều người câm nín.

Cụ thể, khi được mời về đồn lập biên bản, cô gái nói rằng: "Em về mặc quần áo đã, rồi em sẽ đi, được không ạ?". Lúc này, cô gái đang mặc váy hồng kín cổ, tóc buộc gọn gàng và có đeo khẩu trang nên chiến sĩ công an cho rằng việc về thay đồ là điều không cần thiết. Tuy nhiên, cô gái cáu gắt và cho biết: "Em không mặc áo ngực".

Cô gái bị mời lên phường - Ảnh: Chụp màn hình

Khi thấy không thể thuyết phục được chiến sĩ công an, cô gái hờn giỗi ngồi xuống cạnh gốc cây, "mặc cả" nhất định phải về nhà thay đồ rồi mới đi, "còn không thì thôi". Đáng chú ý, lúc này, khi chứng kiến một an công an khác đang dùng camera quay lại sự việc, cô đã không ngày ngại lớn tiếng, dọa anh công an sẽ đi kiện nếu còn tiếp tục.

"Anh kia, anh bỏ cái đấy (camera) xuống. Anh đang xâm phạm quyền đấy, chụp ảnh thì chụp một lúc thôi là được rồi, lấy làm bằng chứng là được rồi chứ không phải quay mãi như thế đâu. Em có quyền đi kiện anh đất" - cô gái nói trong clip.

Trước tình hình trên, các chiến sĩ nữa đánh phải nhượng bộ, yêu cầu ngồi sau xe một chiến sĩ để anh này về tận nhà thay quần áo, nhưng cô gái đứng bật dậy nói"Em có chân có tay, em tự về".

Sau một hồi thuyết phục bất thành, các chiến sĩ công an đành nhượng bộ, yêu cầu ngồi sau xe một chiến sĩ để anh này về tận nhà cho cô mặc quần áo đàng hoàng. Lúc này, cô gái váy hồng đứng lên và bảo: "Em có chân có tay, em tự về".

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận nhiều quan tâm của dư luận, đặc biệt là lý do về nhà mặc áo ngực của cô gái. Một số người còn đặt câu hỏi tại sao cô không mặc luôn ở nhà mà đến khi ra đường, bị bắt mới đòi về thay. Hiện, sự việc đang gây xôn xao dư luận.

