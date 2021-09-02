Bị yêu cầu lên phường vì ra đường lúc giãn cách, cô gái đòi về nhà thay đồ vì: 'Em không mặc nội y'

Xã hội 02/09/2021 16:10

Một cô gái ra đường không có lý do chính đáng lúc giãn cách xã hội. Dù không có lý do chính đáng nhưng nhưng thái độ của cô gái cũng làm nhiều người câm nín.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái đối đáp với các chiến sĩ công an gây xôn xao dư luận. Theo đó, cô gái được mời về đồn làm việc vì ra đường không có lý do chính đáng. Trong clip, dù không có lý do chính đáng nhưng nhưng thái độ của cô gái cũng làm nhiều người câm nín.

Cụ thể, khi được mời về đồn lập biên bản, cô gái nói rằng: "Em về mặc quần áo đã, rồi em sẽ đi, được không ạ?". Lúc này, cô gái đang mặc váy hồng kín cổ, tóc buộc gọn gàng và có đeo khẩu trang nên chiến sĩ công an cho rằng việc về thay đồ là điều không cần thiết. Tuy nhiên, cô gái cáu gắt và cho biết: "Em không mặc áo ngực".

ra duong khong co ly do chinh dang
Cô gái bị mời lên phường - Ảnh: Chụp màn hình

Khi thấy không thể thuyết phục được chiến sĩ công an, cô gái hờn giỗi ngồi xuống cạnh gốc cây, "mặc cả" nhất định phải về nhà thay đồ rồi mới đi, "còn không thì thôi". Đáng chú ý, lúc này, khi chứng kiến một an công an khác đang dùng camera quay lại sự việc, cô đã không ngày ngại lớn tiếng, dọa anh công an sẽ đi kiện nếu còn tiếp tục.

"Anh kia, anh bỏ cái đấy (camera) xuống. Anh đang xâm phạm quyền đấy, chụp ảnh thì chụp một lúc thôi là được rồi, lấy làm bằng chứng là được rồi chứ không phải quay mãi như thế đâu. Em có quyền đi kiện anh đất" - cô gái nói trong clip.

Trước tình hình trên, các chiến sĩ nữa đánh phải  nhượng bộ, yêu cầu ngồi sau xe một chiến sĩ để anh này về tận nhà thay quần áo, nhưng cô gái đứng bật dậy  nói"Em có chân có tay, em tự về".

Sau một hồi thuyết phục bất thành, các chiến sĩ công an đành nhượng bộ, yêu cầu ngồi sau xe một chiến sĩ để anh này về tận nhà cho cô mặc quần áo đàng hoàng. Lúc này, cô gái váy hồng đứng lên và bảo: "Em có chân có tay, em tự về".

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận nhiều quan tâm của dư luận, đặc biệt là lý do về nhà mặc áo ngực của cô gái. Một số người còn đặt câu hỏi tại sao cô không mặc luôn ở nhà mà đến khi ra đường, bị bắt mới đòi về thay. Hiện, sự việc đang gây xôn xao dư luận.

Nghi phạm trong vụ thiêu rụi 4 căn nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc khai gì?

Nghi phạm trong vụ thiêu rụi 4 căn nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc khai gì?

Mới đây, nghi phạm trong vụ 4 căn nhà bị cháy ở Vĩnh Phúc đã ra đầu thú. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Xem thêm
Từ khóa:   ra đường mùa dịch covid-19 giãn cách xã hội

TIN MỚI NHẤT

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 3 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 4 giờ 56 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 5 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số