Nghi phạm trong vụ thiêu rụi 4 căn nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc khai gì?

Mới đây, nghi phạm trong vụ 4 căn nhà bị cháy ở Vĩnh Phúc đã ra đầu thú. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ sự việc.

Liên quan đến vụ 4 căn nhà bị cháy ở Vĩnh Phúc, theo Đất Việt, được biết, đối tượng Nguyễn Đình Huy (36 tuổi), trú tại phường Hùng Vương đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Huy khai nhận, do mâu thuẫn với anh N.M.P. (SN 1972, trú tổ 4, phường Hùng Vương) nên sáng ngày 1/9, đối tượng ra chợ Phúc Yên mua nhiều túi nilon và súng nhựa. Sau đó, Huy điều khiển xe máy đến cây xăng mua 150 ngàn đồng xăng về nhà, đổ ra 5 túi nilon rồi lấy dây chun buộc lại.

Tiếp đó, anh ta cho tất cả số xăng vào thùng đựng đá giữ nhiệt; đồng thời tìm que cuốn giẻ rồi tẩm xăng sẵn. Để gây án, Huy còn mang theo bật lửa, 1 con dao tự chế (dạng dao phóng lợn).

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Sau khi đã chuẩn bị mọi thứ, Huy điều khiển xe máy phía sau chở thùng xăng, cầm theo cây que tẩm xăng, dao phóng lớn đi đến cửa hàng xe máy của anh Phương. Tại đây, Huy dựng xe ngoài vỉa hè trước cửa quán, dựng dao phóng ở ngoài cửa, bê thùng xăng tiến vào sát cửa nhà của anh Phương đang mở, châm lửa vào cây que nhúng vào thùng xăng. Lúc này, lửa bắt đầu bùng cháy, Huy tiếp tục bê thùng xăng ném vào phía trong cửa hàng rồi thản nhiên điều khiển xe máy đi khỏi hiện trường.

Như đã đưa tin trước đó, theo VietNamNet, khoảng 13h ngày 1/9, tại đường Trần Hưng Đạo (phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra vụ cháy. Ngọn lửa phát ra từ phía sau căn nhà gia đình anh N.M.P., rồi lan rộng sang các hộ gia đình bên cạnh. Lúc này, người dân đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành nên báo lực lượng PCCC.

Nhận tin báo, hàng chục xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi 4 căn nhà và tài sản bên trong.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Nghi phạm gây ra vụ cháy lớn thiêu rụi 4 căn nhà đã bị bắt, hé lộ nguyên nhân ban đầu của vụ việc Mới đây, cơ quan chức năng đã bắt được nghi phạm trong vụ 4 căn nhà bị cháy ở Vĩnh Phúc. Được biết, đối tượng đã ném "bom xăng" vào nhà nạn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-pham-trong-vu-thieu-rui-4-can-nha-o-tinh-vinh-phuc-khai-gi-421978.html