Mẹ cầu cứu công an vì con gái lớp 8 đang mang thai mất tích cùng bạn trai

Xã hội 24/04/2019 16:10

Sau khi em L. mang thai, Tuyển cùng người thân đến nhà bà ngoại của nữ sinh làm thủ tục "bắt vợ" theo phong tục của người vùng cao. Người mẹ không đồng ý nhưng do họ hàng ngăn cản nên đành bất lực nhìn Tuyển bắt con đi.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh Trương Thị Cẩm L. (14 tuổi, học sinh lớp 8) đang mang thai mất tích cùng bạn trai gây xôn xao dư luận, chị Hà Thị N. (SN 1980, trú xã Điền Thượng, huyện Bá Thước) đã gửi đơn nhờ giúp đỡ đến cơ quan công an.

Chị N. cho biết vào ngày 7/2 (tức mùng 3 Tết Kỷ Hợi), chị về nhà mẹ ruột và phát hiện con gái mình đang ngủ với thanh niên hàng xóm tên Trương Văn Tuyển (24 tuổi).

Chị N. gặng hỏi thì cả hai thừa nhận vừa quan hệ tình dục. Tuyển cũng thừa nhận trước đó đã có lần giao cấu với bé L. 

Khoảng 1 tuần sau, chị N. phát hiện con gái mình có nhiều biểu hiện lạ như nôn mửa, bỏ ăn, người xanh xao nên đưa đi siêu âm. Bác sĩ cho biết bé L. đã mang thai được 5 tháng.

Chị N. lập tức viết đơn tố giác Tuyển có hành vi quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên dẫn đến mang thai gửi cơ quan công an.

Mẹ cầu cứu công an vì con gái lớp 8 đang mang thai mất tích cùng bạn trai - Ảnh 1

Nữ sinh L. đang mang thai, được cho là đã mất tích khỏi địa phương cùng bạn trai - Ảnh: Dân Việt

Ngày 14/2, Tuyển cùng người thân đến nhà bà ngoại của L. tại xã Điền Thượng làm thủ tục "bắt vợ" ngay trong đêm theo phong tục của người vùng cao. Người mẹ không đồng ý nhưng do họ hàng ngăn cản nên đành bất lực nhìn Tuyển bắt con đi.

Suốt 2 tháng qua chị N. không thể liên lạc được với con nên vô cùng lo lắng. Cả Tuyển và nữ sinh L. hiện đã mất tích khỏi địa phương. Chị N. đã cầu cứu cơ quan chức năng vào cuộc giúp đỡ tìm lại con gái.

Thượng tá Ngân Tiến Hiệp (Trưởng công an huyện Bá Thước) cho biết, Tuyển thừa nhận đã 2 lần quan hệ tình dục với bé gái. Đây là vụ giao cấu với trẻ em từ 13 đến dưới 16 tuổi và hậu quả đã có thai. Hiện công an đã ra thông báo truy tìm, điều tra làm rõ vụ việc.

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Tại cơ quan điều tra, thầy A. đã khai nhận nhiều lần quan hệ tình dục với nữ sinh ngay tại phòng trực bán trú của nhà trường, chủ yếu vào những ngày thầy giáo trực đêm bán trú.

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