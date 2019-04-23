Vụ nữ sinh lớp 8 nghi mang thai với thầy giáo: Nhà thầy đưa 300 triệu để 'giải quyết tình cảm'?

Trước đó, gia đình nữ sinh đã làm đơn tố cáo thầy A. nhiều lần dụ dỗ em H. quan hệ tình dục. Đến khi gia đình phát hiện sự việc, nữ sinh này đã mang thai 3 tháng.

Liên quan đến vụ việc thầy giáo V.N.A. ( trường THCS xã Thượng Hà , huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) bị tố có quan hệ tình dục nhiều lần với nữ sinh H.T.H. (13 tuổi, học sinh lớp 8) khiến nữ sinh này mang thai, Công an huyện Bảo Yên cho biết sáng nay (23/4), cơ quan chuyên môn đã tiến hành giám định ADN thai nhi để phục vụ công tác điều tra. Nếu kết quả ADN của thai nhi trùng khớp với người bị tố cáo sẽ khởi tố theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên gia đình em H. không đồng ý, mong pháp luật công tâm xử lý đúng người, đúng tội, trả lại công bằng cho nữ sinh, theo Phụ nữ Việt Nam.

Sau khi sự việc vỡ lở, thầy A. cùng người thân đã đến nhà xin lỗi, đề nghị đưa cho gia đình H. số tiền 300 triệu để giải quyết vụ việc theo hướng tình cảm mà không đưa ra pháp luật.

Kết quả siêu âm xác định nữ sinh H. đang mang thai 12 tuần tuổi - Ảnh: Nông Nghiệp

Chị N. (chị của nữ sinh) cho biết cách đây không lâu, gia đình phát hiện em H. sử dụng một chiếc điện thoại thông minh. Do hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nên việc em H. đột nhiên có điện thoại xài khiến mọi người thắc mắc.

Gặng hỏi mãi, H. mới thú nhận được thầy N.V.A. cho mượn điện thoại để báo cáo sĩ số lớp mỗi khi thầy hỏi.

Chị N. đã đến trường gặp trực tiếp thầy A. và kiên quyết nhờ thầy lấy lại chiếc điện thoại. Tuy nhiên được một thời gian, thầy A. lại giao chiếc điện thoại trên cho em H. sử dụng để làm phương tiện liên lạc.

Do sợ gia đình ngăn cấm, H. đã giấu giếm, lén sử dụng chiếc điện thoại này. Nhưng việc này đã không qua mắt được người thân.

Nghi ngờ có điều gì đó bất thường, chị N. đã dọa H. nếu không nói sự thật sẽ đưa nữ sinh này đến bệnh viện khám. Lúc này H. mới kể lại toàn bộ sự việc.

Trước đó mấy tháng, thầy A. gọi H. lên phòng trực nói là có việc cần nhờ. Khi em H. lên, thầy A. đã đóng cửa lại và thực hiện hành vi đồi bại với em. Thầy giáo còn đe dọa em H. không được kể chuyện này cho ai biết. Sau lần đó, cả hai đã quan hệ tình dục thêm nhiều lần nữa.

Ngay khi phát hiện sự việc, chị N. đã đưa H. đi siêu âm và phát hiện nữ sinh đã có thai được khoảng 3 tháng. Hoàn cảnh gia đình em H. hết sức khó khăn, em đang sống cùng mẹ và anh trai, nhưng mẹ không có khả năng nghe và nói còn bố thì mất sớm.

Hiện thầy giáo N.V.A. đã bị tạm đình chỉ công tác 30 ngày để điều tra, làm rõ vụ việc.