Được biết, bé trai bị bỏ rơi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông nặng gần 4kg. Em bị mẹ bỏ lại bệnh viện sau 4 ngày chăm sóc.

Mới đây, trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND phường Nghĩa Trung, TX. Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết đơn vị này đang ra thông báo tìm người thân cho bé trai bị bỏ rơi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Trước đó, vào ngày 23/12, một người phụ nữ chuyển dạ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông chờ sinh. Tại đây, sản phụ này khai tên T.N.L (35 tuổi, ngụ phường Nghĩa Trung). Sau đó, chị sinh được bé trai 4kg. Sau 4 ngày sinh, người mẹ bất ngờ bỏ lại con tại bệnh viện rồi lặng lẽ rời đi.

Bé trai bị bỏ rơi trong bệnh viện khi mới được 4 ngày tuổi - Ảnh: Zing

Các bác sĩ đã phải xin sữa của những sản phụ khác và thay nhau chăm sóc bé. Theo thông tin trên Zing, hiện bệnh viện đang phối hợp với chính quyền địa phương để thông báo tìm người thân cho bé. Nếu quá thời gian quy định, người thân không đến nhận thì cơ quan chức năng sẽ làm thủ tục để người khác nhận nuôi.

Bé trai bị bỏ rơi kèm bức thư “mẹ ngàn lần xin lỗi”

Cách đây không lâu, người dân Hà Tĩnh cũng vừa phát hiện một trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 20/12, chị Nguyễn Thị Hòa (chủ một nhà nghỉ ở thôn Hải Hà, xã Kỳ Lâm) nghe tiếng khóc của một cháu bé ở ngoài cổng nên chạy ra xem.

Người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước nhà nghỉ kèm bức thư của người mẹ - Ảnh: Internet

Lúc này, chị Hòa phát hiện một bé trai sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ rơi cùng quần áo và 1 bức thư. Trong thư, người mẹ viết vì không đủ khả năng nên nhờ chủ nhà nghỉ hoặc người khác nuôi giùm: “Mẹ ngàn lần xin lỗi con. Mong con có một cuộc sống với mẹ mới vui vẻ hạnh phúc và yêu thương con”.

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