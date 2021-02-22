Xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội, một nhóm thanh niên khoảng 13 người từ TP.HCM mang theo hung khí kéo đến Bình Dương để giải quyết. Được biết, 2 đối tượng cầm đầu băng nhóm này đều là nữ và chưa đủ 18 tuổi.

Trước đó, chiều 21/2, Công an phường Bình Chuẩn (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) trong lúc tuần tra phát hiện có 2 nhóm thanh niên mang theo hung khí, đang chuẩn bị đánh nhau. Nhóm này đang đứng ở vị trí bãi đất trống trên đường Bình Chuẩn 59 (thuộc tổ 18, khu phố Bình Phú). Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tiến hành khống chế các đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, công an xác định cả hai nhóm gồm 20 đối tượng với độ tuổi trung bình là 17 tuổi. Đáng chú ý, hai nhóm này do T.T.T. Lan (18 tuổi, quê Đồng Tháp) và P.T.B. Linh (16 tuổi, quê Sóc Trăng) cầm đầu.

Nhóm thanh niên được đưa về trụ sở cơ quan điều tra - Ảnh: Tiền Phong

Hung khí thu được tại hiện trường - Ảnh: Tiền Phong

Theo thông tin ban đầu, do trước đó đôi bên có xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội, Lan và Linh thách chiến nhau. Từ chợ đầu mối, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Linh rủ 12 đối tượng cầm 2 con dao, 2 ống tuýp sắt, 1 gậy bóng chày đến phường Bình Chuẩn (TP Thuận An, Bình Dương) tìm Lan để thanh toán nhưng đã bị lực lượng công an kịp thời phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang củng cố hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của Pháp luật.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mau-thuan-tren-mang-2-nu-quai-chua-du-18-tuoi-cam-dau-bang-nhom-gay-hon-chien-396669.html