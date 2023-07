Khuya 3/2/2021, Công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ một đối tượng giết người, sau đó tự sát nhưng không thành.

Vào lúc 17 giờ 30 ngày 3/2/2021, Công an thị xã Bến Cát tiếp nhận tin báo xảy ra vụ án giết người tại Công ty TNHH Super Metal Việt Nam thuộc ấp Dòng Sỏi, xã An Tây, thị xã Bến Cát.

Hiện trường đẫm máu của vụ án mạng giết người

Nạn nhân là chị Dương Thị Kiều Tr. (SN 1994, quê Thoại Sơn, An Giang), nhân viên hành chính của công ty. Nguyên nhân nghi là do xảy ra mâu thuẫn tình cảm nên bị hung thủ dùng dao cắt cổ. Đối tượng giết người là Chang Chao Ching, SN 1964, quốc tịch: Đài Loan (Trung Quốc), Giám đốc Công ty TNHH Super Metal Việt Nam.

Trước đó vào lúc 16 giờ, ông Chang Chao Ching và chị Tr. xảy ra mâu thuẫn rồi cãi nhau trong phòng làm việc. Một lúc sau, các công nhân thấy ông Ching đi ra ngoài, trên tay cầm một con dao dính đầy máu. Ngay sau đó, họ phát hiện chị Tr. trong tình trạng nguy kịch nên lập tức đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi gây án, đối tượng đã cầm dao và tự lái xe ô tô biển số 60-191-NN-01 bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng tự sát trên xe ô tô cá nhân nhưng bất thành

Con dao 'giám đốc giết người' dùng để tự kết liễu

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan Công an thị xã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, đồng thời chốt chặn, truy bắt đối tượng. Khi đến ngã ba thuộc phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, lực lượng Công an đã chặn được xe của đối tượng. Biết không thể nào trốn thoát nên đối tượng Chang dùng dao tự đâm vào cổ và tay để tự sát. Rất may, lực lượng Công an đã đập cửa kính xe ô tô, khống chế, đưa đối tượng đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện, đối tượng đang được canh giữ tại bệnh viện.

Vụ việc đang được Công an thị xã Bến Cát phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ.

