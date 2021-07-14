Con đường bị phong toả bởi hàng rào kẽm gai chống dịch thế nhưng cô gái vẫn cố gắng luồn lách qua các khe hở nhỏ để ra ngoài.
- Công an vào cuộc điều tra clip người vi phạm Chỉ thị 16 giằng co với tổ công tác chống dịch
- Vụ gia đình giằng co với tổ công tác chống dịch tại quận Bình Tân: Tạm giữ hình sự 2 anh em
Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, mỗi ngày số ca nhiễm Covid-19 đều tăng lên đáng kể. Chính vì vậy, việc tự bảo vệ sức khoẻ bản thân và tuân theo các quy định giãn cách phòng dịch trong tình hình này là hết sức cấp thiết.
Thế nhưng, không ít trường hợp vẫn còn quá xem thường sức khoẻ của chính mình. Bằng chứng là mới đây, trên mạng xã hội, xuất hiện một đoạn clip quay cảnh một cô gái đang cố gắng vượt hàng rào kẽm gai "ngoạn mục" để ra ngoài.
Có thể thấy, con đường nơi cô gái sinh sống đang bị chặn bởi hàng rào kẽm gai để kiểm soát dịch. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, cô gái đã bất chấp mọi rào cản để luồn lách qua những khe hở nhỏ đầy gai chỉa xung quanh. Cô gái nhẹ nhàng cúi người xuống, từ từ luồn lách qua từng sợi dây để tránh tối đa việc gai đâm vào người.
Đoạn clip ngắn sau khi đăng tải đã gây nhiều sự phẫn nộ từ cộng động mạng. Đa số mọi người đều lên tiếng chỉ trích gay gắt cô gái vì có hành động thiếu ý thức trong mùa dịch bệnh.