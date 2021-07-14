Con đường bị phong toả bởi hàng rào kẽm gai chống dịch thế nhưng cô gái vẫn cố gắng luồn lách qua các khe hở nhỏ để ra ngoài.

Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, mỗi ngày số ca nhiễm Covid-19 đều tăng lên đáng kể. Chính vì vậy, việc tự bảo vệ sức khoẻ bản thân và tuân theo các quy định giãn cách phòng dịch trong tình hình này là hết sức cấp thiết.

Thế nhưng, không ít trường hợp vẫn còn quá xem thường sức khoẻ của chính mình. Bằng chứng là mới đây, trên mạng xã hội, xuất hiện một đoạn clip quay cảnh một cô gái đang cố gắng vượt hàng rào kẽm gai "ngoạn mục" để ra ngoài.

Cô gái vượt rào chắn chống dịch để ra ngoài - Ảnh: Cắt từ clip

Có thể thấy, con đường nơi cô gái sinh sống đang bị chặn bởi hàng rào kẽm gai để kiểm soát dịch. Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì, cô gái đã bất chấp mọi rào cản để luồn lách qua những khe hở nhỏ đầy gai chỉa xung quanh. Cô gái nhẹ nhàng cúi người xuống, từ từ luồn lách qua từng sợi dây để tránh tối đa việc gai đâm vào người.

Cô gái nhẹ nhàng cúi người xuống, từ từ luồn lách qua từng sợi dây để tránh tối đa việc gai đâm vào người - Ảnh: Cắt từ clip

Đoạn clip ngắn sau khi đăng tải đã gây nhiều sự phẫn nộ từ cộng động mạng. Đa số mọi người đều lên tiếng chỉ trích gay gắt cô gái vì có hành động thiếu ý thức trong mùa dịch bệnh.

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