Công an vào cuộc điều tra clip người vi phạm Chỉ thị 16 giằng co với tổ công tác chống dịch

Được biết Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã vào cuộc điều tra hành vi chống người thi hành công vụ của người bán hàng hóa trên đường trong ngày đầu TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16.

Theo Tuổi Trẻ vào ngày 10/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh giằng co, xô xát giữa hai nhóm người. Đoạn clip dài khoảng 3 phút ghi lại hình ảnh hai người đi trên xe máy có rơ-moóc tự chế. Thời điểm trên có một số người đứng xung quanh, hai người trong trang phục bảo vệ dân phố chặn đầu chiếc xe trên. Giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, giằng co rồi dẫn đến xô xát. Thậm chí, có người cầm nón bảo hiểm tấn công người có trang phục giống bảo vệ dân phố.

Ảnh cắt từ clip sự việc đăng tải trên mạng xã hội

Theo Báo Giao Thông, ông Ngô Phan Duy Hiệp, chủ tịch UBND phường Tân Tạo (quận Bình Tân) xác nhận, nhóm người mặc trang phục giống bảo vệ dân phố trong đoạn clip là tổ công tác của UBND phường Tân Tạo. Trong quá trình đi làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một xe máy kéo theo rơ-moóc tự chế chở hàng hóa, dừng bên đường để buôn bán vi phạm Chỉ thị 16 nên đến xử lý thì xảy ra sự việc như trên.

Theo Tuổi Trẻ, người đàn ông cầm nón bảo hiểm ném về phía người mặc trang phục bảo vệ dân phố - Ảnh cắt từ clip

Theo báo Người Lao Động, Chủ tịch UBND quận Bình Tân, ông Nguyễn Minh Nhựt cho biết đã giao công an quận xác minh và xử lý các đối tượng chống người thi hành công vụ ở phường Tân Tạo. Quan điểm của quận là xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ để thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

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