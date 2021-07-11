Hà Nội: ‘Nữ ninja’ ngang ngược cào chi chít mặt xe ôtô 5 chỗ sau va chạm, phán thêm 1 câu 'xanh rờn'

Va chạm giao thông trên đường phố là chuyện dễ bắt gặp hàng ngày tuy nhiên thay vì hòa giải bằng lời nói vui vẻ thì nhiều người lại có hành vi hết sức ngang ngược.
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Hàng ngày có bao vụ va chạm giao thông xảy ra trên đường phố, nặng có, nhẹ cũng có tuy nhiên đa phần đều có thái độ hòa nhã giải quyết êm xuôi để còn đi công việc. Bên cạnh đó cũng có vài trường hợp hung hăng muốn chực chửi nhau hoặc có hành vi kém ý thức như trường hợp dưới đây.
Cụ thể vụ va chạm nhỏ đáng tiếc giữa xe máy và ôtô 5 chỗ xảy ra trên đường thuộc địa bàn phường Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) và một phần diễn biến đã được người theo dõi quay clip lại tung lên mạng.
Trong lúc nóng giận nữ ninja đã dùng vật nhọn gạch vào đuôi xe và thân ôtô tạo nên những vết trầy xước khó coi. Người dân đã phản ứng khi xem hành động này: "Việc nào đi việc đấy. Lỗi nào đi lỗi ấy. Sai ở đâu chịu trách nhiệm ở đó".
Tuy nhiên thay vì tỏ vẻ hối lỗi người phụ nữ đã lên tiếng đanh thép: "Có nguyên nhân thì mới có kết quả".
Dù không biết hai bên bên nào đúng, bên nào sai nhưng thay vì tranh cãi và hành động gây ảnh hưởng đến tài sản của người khác thì nhân vật trong clip có thể nói chuyện hòa nhã hơn để dẫn đến cái kết tốt đẹp hơn. Hiện đoạn clip trên vẫn đang gây xôn xao cư dân mạng.