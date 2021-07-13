Phát hiện đội tuần tra phòng chống dịch, người đàn ông đang tập thể dục lập tức leo rào chắn nhảy xuống sông Tiền để tìm chỗ trốn

Sau 2 ngày thực hiện lệnh giãn cách theo chỉ thị 16, Tổ công tác phòng dịch tại TP. Mỹ Tho đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trên 20 trường hợp vi phạm phòng chống dịch như: không đeo khẩu trang, kinh doanh hàng hóa không phải thiết yếu.

Theo VTC news, ngày 13/7, tại một số công viên và bờ kè đường Hoàng Sa (TP Mỹ Tho, Tiền Giang), lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp người dân vẫn vô tư ra đây để tập thể dục và câu cá bên bờ sông Tiền mặc dù thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Đáng chú ý, trường hợp một người đàn ông khi gặp tổ tuần tra đã nhanh chóng nhảy xuống sông Tiền bơi đi tìm chỗ trốn để tránh bị bắt. ​Thế nhưng, hành vi trên đã bị tổ tuần tra kịp thời phát hiện và ghi hình lại để xử lý theo quy định.

Người đàn ông nhảy xuống sông Tiền để tìm chỗ trốn khi gặp tổ tuần tra - Ảnh: Tuổi trẻ Theo thông tin của Tuổi trẻ, Tổ tuần tra đã giải thích cho những người vi phạm về nội dung cần phải thực hiện giãn cách trong Chỉ thị 16. Người dân chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ,… Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, người dân đưa ra nhiều lý do như nghỉ làm buồn quá nên đi câu cá giải trí. Còn một số khác đang đi tập thể dục, đi xe đạp, dắt chó đi dạo,… vừa thấy tổ tuần tra thì lập tức bỏ chạy.

Người dân đi câu cá phân trần với cơ quan công an do nghỉ làm buồn quá nên đi ra sông câu cá giải trí - Ảnh: Tuổi trẻ Mặc dù, nhiều người vi phạm biết mức xử phạt hành chính từ 2 - 3 triệu đồng khi ra đường không có lý do chính đáng nhưng họ vẫn mong tổ công tác thông cảm bỏ qua. Sau 2 ngày tỉnh Tiền Giang thực hiện chỉ thị 16, Ban chỉ đạo phòng chống, dịch của TP. Mỹ Tho đã tuần tra trên 700 phương tiện. Bên cạnh, tích cực tuyên truyền, vận động nhắc nhở nhiều trường hợp đi ra đường không cần thiết như không đeo khẩu trang, đi tập thể dục, dắt chó đi ra ngoài đường để vệ sinh,... Tổ công tác cũng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trên 20 trường hợp vi phạm phòng chống dịch như: không đeo khẩu trang, kinh doanh hàng hóa không phải thiết yếu. Ngoài ra, còn có 2 trường hợp bị phạt vì có nồng độ cồn khi lưu thông trên đường và còn lớn tiếng với cán bộ tại chốt kiểm soát dịch.

Bất chấp dịch bệnh phức tạp, 53 nam thanh nữ tú tụ tập tổ chức sinh nhật bị xử phạt 106 triệu đồng UBND huyện Phú Riềng và xã Bù Nho, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 53 cá nhân với tổng số tiền 106 triệu đồng.

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