Liên quan đến vụ chồng giết vợ, phi tang xác sau vườn cà phê, theo nguồn tin từ báo Giao Thông, hôm 9/4 vừa qua, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Đoàn Thanh Trí (30 tuổi, ngụ thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi giết người.

Sau cơn mưa, thi thể lộ ra thì tội ác của Trí mới bị phát giác - Ảnh: Báo Giao Thông

Đại tá Trần Minh Tiến - giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ trong thời gian sớm nhất.

Khi lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường thì chiều tối cùng ngày, Đoàn Thanh Trí (sinh năm 1992, lao động tự do) đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi giết vợ là Trần Thị Kim T. (sinh năm 1997, lao động tự do).