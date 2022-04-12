Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, khoảng 16h ngày 6/4, trong khi đang làm vườn, một người dân tại địa phương thấy chó vừa đào bới vừa sủa inh ỏi tại một khu đất gần miếu Thổ thần của xóm Trại Thiếc. Sau đó, người này phát hiện một phần thi thể người bị chôn lấp nên hô hoán mọi người đến hiện trường, đồng thời báo cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ chồng giết vợ , phi tang xác sau vườn cà phê, theo nguồn tin từ báo Giao Thông, hôm 9/4 vừa qua, Viện KSND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Đoàn Thanh Trí (30 tuổi, ngụ thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường, TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi giết người.

Khi lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường thì chiều tối cùng ngày, Đoàn Thanh Trí (sinh năm 1992, lao động tự do) đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi giết vợ là Trần Thị Kim T. (sinh năm 1997, lao động tự do).

Đại tá Trần Minh Tiến - giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ trong thời gian sớm nhất.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, tại cơ quan công an, nghi phạm Đoàn Thanh Trí khai, kết hôn với chị T. vào năm 2015, sinh được 2 người con (bé gái 6 tuổi và bé trai 4 tuổi). Cuộc sống gia đình có nhiều mâu thuẫn, nhất là từ khi Trí nghi ngờ vợ “có người khác” và nổi máu ghen. Hai vợ chồng thường vắng nhà, gửi 2 con nhỏ cho mẹ của Trí chăm sóc.

Vào đầu tháng 12 năm ngoái, khi T. cùng mẹ ruột (bà Trần Thị Kim P.) đến xã Xuân Trường hái cà phê, Trí đề nghị T. quay về nhà để nói chuyện.

Đêm 11/12/2021, hai vợ chồng ngủ chung phòng bàn chuyện giải quyết mâu thuẫn nhưng mối bất hòa càng gia tăng. Đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau, Trí dùng dao đâm vào cổ vợ khiến nạn nhân tử vong...

Theo một cán bộ điều tra, lời khai ban đầu của Trí trùng khớp với kết quả khám nghiệm tử thi. Cụ thể, thi thể nạn nhân được chôn lấp trong vườn cà phê ở mức khá cạn, mức độ phân hủy chưa nhiều. Khi khám nghiệm vẫn thấy rõ trên cổ chị T. có 1 vết đâm.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Tiền Phong

Trí khai đã cõng thi thể vợ từ nhà xuống hẻm chính, sau đó vòng lên dốc đứng đến vườn cà phê trước miếu Thổ thần để chôn xác phi tang.

Sau khi chôn lấp thi thể vợ, Trí quay lại nhà lau sạch vết máu để xóa dấu tích án mạng và sinh hoạt bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Lời xin lỗi muộn màng

Sau khi thực hiện hành vi tội ác, Trí dựng cảnh vợ đi TP.HCM làm ăn, dùng điện thoại của vợ nhắn tin cho người nhà nhưng tuyệt nhiên không nhận bất kỳ cuộc gọi nào.

Dẫn tin từ Pháp luật và bạn đọc, theo lời khai của Đoàn Thanh Trí, mỗi khi có ai nhắn tin tới cho chị T., Trí đều nhắn lại trả lời, duy chỉ có gọi điện là Trí không nghe, tắt máy và nhắn trả lời đang bận làm, không thể nghe điện thoại được.

Đối tượng Trí tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Cũng từ thời điểm này, kẻ thủ ác thường xuyên đăng tải loạt video, dòng trạng thái đầy tâm trạng lên MXH. Đáng chú ý nhất phải kể đến lời xin lỗi vợ. Đối tượng này đăng tải hình ảnh vợ con lên trang Facebook cá nhân với dòng chữ “ngàn lần vạn lần xin lỗi em”.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.