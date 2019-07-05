Lời kể ngây ngô của bé gái khiếm thị bị bố xâm hại: ‘Cháu đang ngủ thì bố vào, không thể chống cự lại được, cháu không ghét bố’

Xã hội 05/07/2019 15:27

Lời kể ngây ngô của bé gái khiếm thị 15 tuổi trong vụ việc bố xâm hại con gái đến mang thai ở Phú Thọ khiến nhiều người xót xa.

Liên quan đến vụ việc bố xâm hại con gái bị khiếm thị, thiểu năng, hiện cơ quan công an vẫn đang tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1981, trú xã Dị Nậu, Tam Nông, Phú Thọ) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

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Bố xâm hại con gái đến mang thai ngay khi còn đội tang vợ - Ảnh: Internet

Khi chiếc khăn tang mẹ vẫn còn đội trên đầu, bé N.T.T.H đã phải nghỉ học để sinh con vì bị cha ruột xâm hại. Mặc dù đã làm mẹ nhưng cô bé vẫn ngây ngô mặc những bộ quần áo cộc tay, đi chân đất, đầu trần chẳng biết kiêng cữ gì vì bản thân cô bé bị thiểu năng, mẹ đã mất vì ung thư, bà nội lại khiếm thị liệt nửa người.

“Cháu đang ngủ trưa thì bố vào, lúc đó cháu không thể chống cự lại được”, H. kể về việc bị cha ruột xâm hại trên Helino. Khi được hỏi về người cha đã xâm hại mình, H. vẫn ngây ngô trả lời: “Cháu không ghét bố đâu”.

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Vì sữa của H. có mùi hôi nên bé không chịu bú - Ảnh: Internet

Vì không được ăn uống đầy đủ nên dù H. có sữa nhưng không nhiều, sữa lại có mùi hôi nên đứa bé chỉ bú được một ít. Bà nội của H. đành phải lấy sữa hộp pha cho bé uống.

Dù cơ thể không được phát triển bình thường như bao người bạn cùng trang lứa khác nhưng H. rất ham học, muốn được tiếp tục đến trường. 

Từ khi H. sinh con, gia đình đều phải ăn ngủ vội vàng, tranh thủ để chăm sóc bé. Bà nội của H. cũng cho biết đã có nhiều người đến thăm, ngỏ ý muốn xin bé về chăm sóc thậm chí là đưa cả bé H. đi nhưng gia đình chưa đồng ý.

Chân dung người bố xâm hại con gái khiếm thị, thiểu năng 15 tuổi đến sinh con khi còn đội tang vợ

Chân dung người bố xâm hại con gái khiếm thị, thiểu năng 15 tuổi đến sinh con khi còn đội tang vợ

Những ngày qua, dư luận xã hội vô cùng bức xúc trước vụ việc bố xâm hại con gái 15 tuổi đến sinh con ở Phú Thọ.

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Từ khóa:   cha hiếp dâm con gái ruột phú thọ

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