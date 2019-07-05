Những ngày qua, dư luận xã hội vô cùng bức xúc trước vụ việc bố xâm hại con gái 15 tuổi đến sinh con ở Phú Thọ.

Trao đổi với báo chí, công an tỉnh Phú Thọ cho biết liên quan đến vụ việc bố xâm hại con gái lớp 8 đến mang thai rồi sinh con, hiện cơ quan này vẫn đang tạm giữ người bố là Nguyễn Văn Hải (sinh năm 1981, trú xã Dị Nậu) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Người bố xâm hại con gái đến mang thai khi vợ qua đời vì ung thư chẳng được bao lâu - Ảnh: Helino Nạn nhân là em N.T.T.H (sinh năm 2004), bị khiếm thị bẩm sinh và thiểu năng trí tuệ. H. là chị cả trong gia đình có 3 chị em đều bị khiếm thị bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ. Năm 2018, mẹ của H. qua đời vì bệnh ung thư. Vì hoàn cảnh khó khăn nên cả 4 cha con phải ngủ chung trên một chiếc giường. Không ai ngờ cô bé tội nghiệp sẽ bị chính cha ruột của mình xâm hại.

H. làm mẹ khi chỉ mới 15 tuổi - Ảnh: Internet Vụ việc xảy ra khiến cuộc sống của những người trong ngôi nhà vốn đã u ám nay càng nặng nề, khổ sở hơn. Nhất là bà Nguyễn Thị Liên (mẹ của Hải, bà nội của nạn nhân), bị khiếm thị bẩm sinh lại liệt nửa người. Vì không nhìn thấy gì nên thời gian đầu cháu mang thai, bà Liên không hề biết. Chỉ đến khi có người đến thăm, nhìn thấy bụng H. to nên nghi ngờ, đưa bé đi khám mới phát hiện vụ việc. “Thời điểm đó trong đầu tôi cũng lóe lên suy nghĩ và có hỏi thằng Hải (bố của cháu H.) nhưng nó chối và còn lớn giọng rằng con có điên đâu mà làm chuyện loạn luân đó. Vậy mà giờ đây, sự việc lại đúng như cái suy nghĩ ban đầu của tôi”, bà Liên chia sẻ trên Tổ quốc.

Thế nhưng người bố xâm hại con gái vẫn luôn chối tội, khăng khăng không chịu thừa nhận hành vi. Thậm chí dù đã có kết quả xét nghiệm nhưng người này vẫn tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Mặc dù không thể xác định cụ thể thời gian Hải xâm hại con gái nhưng dựa vào thời gian H. mang thai, mọi người đoán có thể sự việc bắt đầu từ cuối năm 2018, khoảng thời gian mà Hải còn đội tang người vợ mới mất vì ung thư chưa lâu. Hiện chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm đang cố gắng kêu gọi hỗ trợ cho gia đình H. để 5 bà cháu có cuộc sống tốt hơn.

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